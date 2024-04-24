إفتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الحادي عشر لكلية الطب البشري بجامعة سوهاج

افتتح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات المؤتمر السنوي الحادي عشر لكلية الطب البشري، الذي اقيم هذا العام تحت شعار "منتدى داء السكري"، بحضور الدكتور مجدي امين القاضي عميد الكلية، والدكتور الشاذلي صالح موسي وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المؤتمر، والدكتور صلاح رشدي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد نصر الدين حمدون وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ونخبة من رؤساء الأقسام وكبار الأساتذة ة بالكلية.





وفي بداية كلمته رحب الدكتور حسان النعماني بالأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، موجهاً شكره للقائمين على تنظيم فعاليات هذا المؤتمر المتميز، مؤكداً أن كلية الطب البشري من الكليات العريقة التي نفتخر بها وبجهودها المبذولة، وبصماتها الواضحة في مجال التدريس والبحث العلمي وتخريج شباب اطباء مؤهلين على أعلى مستوى من الخبرة، والمعرفة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى المترددين على المستشفيات متمنياً لكافة المشاركين مؤتمراً علمياً مثمراً .





واكد رئيس جامعة سوهاج على أهمية إقامة المؤتمرات، واللقاءات العلمية بكلية الطب لمواكبة كل ما هو جديد في الخدمات الطبية، بما يعود بالنفع على المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية، مشيراً الي ان المستشفيات الجامعية تشهد في الوقت الحالي طفرة في البناء والتطوير لتحسين خدماتها الطبية المقدمة في مختلف التخصصات بصفة عامة، وتسخير ما تملكه الجامعة من كوادر طبية متميزة، وإمكانيات متقدمة لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى المترددين عليها من مختلف المحافظات المجاورة.





وأوضح الدكتور مجدي القاضي أن المؤتمر السنوي للكلية من المؤتمرات المتميزة التي تهدف إلى تبادل الرؤى والتجارب لرفع كفاءة الأطباء والذي يشهد تعاوناً مثمراً بين مختلف الأقسام الإكلينيكية والأكاديمية بالكلية، حيث سيتم مناقشه كل ماهو جديد عن داء السكري الذي يعد من الامراض الشائعة الانتشار بين العديد من الفئات العمرية في مجتمعنا الي جانب تاثيرة المباشر والغير مباشر علي اجهزه الانسان.





ومن جانبه قال الدكتور الشاذلي صالح موسي أن المؤتمر يشتمل ٤ جلسات علمية بها اكثر من ٣٠ محاضرة علمية يشارك بها ٢٢ قسم بالكلية، تتناول مناقشه كافة الموضوعات المتعلقة بداء السكري كما يشتمل المؤتمر على عدد ٥ ورش عمل عن فحص قاع العين في مرضي السكر، اساسيات فحص القلب بالايكو، اساسيات الدوبلر الملون، اساسيات النشر العلمي الطبي الي جانب ورشه عمل تثقيفيه تستهدف كافة منسوبي الجامعة تحت عنوان "كل مايجب ان تعرفه عن مرض السكر".





شارك في فعاليات المؤتمر الدكتور لطفي حامد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة الأسبق للدراسات العليا والبحوث والدكتور على طه القرياتي سكرتير عام المؤتمر، والدكتورة أمل خليفة منسق عام المؤتمر، والدكتورة إيمان أبو ضيف رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، والدكتورة إيمان سلامة رئيس اللجنة التنسيقية للمؤتمر، والدكتور احمد مختار رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر.





وفي نهايه المؤتمر أهدى الدكتور حسان النعماني الدروع وشهادات التقدير لاساتذه الكلية من مختلف الاقسام تقديراً لجهودهم المبذولة لتطوير العملية التعليمية بالكلية كما أهدى الدكتور مجدي القاضى عميد الكلية درع الكلية للدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة تقديراً لدعمه المستمر وتلبيه كافه احتياجات ومتطلبات الكلية والمستشفيات الجامعية.