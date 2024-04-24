د. عبدالسند يمامة: الراحلة مواهب الشوربجي استحقت لقب أم الوفديين

قال الأستاذ الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، إن الاحتفال اليوم بتأبين القيادية الوفدية الراحلة مواهب الشوربجي، يأتي كونها رمز من رموز الوفد المصرية، مشيراً إلى أن الشوربجي استحقت لقب أم الوفديين لكفاحها ونضالها ومواقفها المشرفة حتى الأنفاس الأخيرة.

وأضاف يمامة، خلال حفل تأبين الوفدية الراحلة مواهب الشوربجي، أن الشوربجي نشأت في أحد البيوت الوطنية المصرية الأصيلة، وهو بيت الأستاذ عبدالعزيز الشوربجي نقيب المحامين الأسبق، مؤكداً أنه في هذا البيت تجلت معاني الوطنية التي انتقلت بالضرورة إلى الأبنة مواهب.

وأوضح رئيس حزب الوفد، أنه منذ عودة الوفد للحياة السياسية عام 1984، كانت مواهب الشوربجي واحدة من رائدات العمل النسائي، ليس في حزب الوفد فقط بل في العمل السياسي كله، مشيراً إلى مشاركتها مع سيدات الوفد في العديد من مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية.

نضال الوفديين

وأكد يمامة، أن مواهب الشوربجي تعد صورة من صور نضال الوفديين الشرفاء، حيث تعتبر نموذج يجب أن نقتدي به جميعاً، لافتاً إلى أن حفل اليوم تحية لأرواح الوفديين الراحلين وكل من قام بخدمة الوفد.

وجاء حفل التأبين برعاية الأستاذ الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وذلك بمقر الحزب الرئيسي بالدقي، وبحضور الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق، والدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، والدكتور أيمن محسب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية وعضو مجلس النواب، والدكتورة أمل رمزي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وعدد من قيادات الحزب.