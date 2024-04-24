بدء حفل تأبين القيادية الوفدية مواهب الشوربجي ورموز الحزب الراحلين

بدأ منذ قليل، حفل تأبين القيادية الوفدية الراحلة مواهب الشوربجي ورموز الحزب الراحلين، وذلك بحضور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق، وعدد من قيادات الحزب.

ويقام حفل التأبين برعاية الأستاذ الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وذلك بمقر الحزب الرئيسي بالدقي، وبحضور الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق، والدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، والدكتور أيمن محسب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية وعضو مجلس النواب، والدكتورة أمل رمزي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وعدد من قيادات الحزب.

يذكر أن القيادية الوفدية الراحلة المحامية المرموقة مواهب الشوربجي، تنتمي لعائلة وفدية ووالدها عبدالعزيز الشوربجي القطب الوفدي ونقيب المحامين الأسبق، وكانت رئيساً لاتحاد المرأة الوفدية لسنوات عديدة.