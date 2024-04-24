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الأربعاء 24 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حزب الوفد

بدء حفل تأبين القيادية الوفدية مواهب الشوربجي ورموز الحزب الراحلين

بوابة الوفد الإلكترونية

بدأ منذ قليل، حفل تأبين القيادية الوفدية الراحلة مواهب الشوربجي ورموز الحزب الراحلين، وذلك بحضور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق، وعدد من قيادات الحزب. 

ويقام حفل التأبين برعاية الأستاذ الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وذلك بمقر الحزب الرئيسي بالدقي، وبحضور الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق، والدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، والدكتور أيمن محسب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية وعضو مجلس النواب، والدكتورة أمل رمزي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وعدد من قيادات الحزب.

يذكر أن القيادية الوفدية الراحلة المحامية المرموقة مواهب الشوربجي، تنتمي لعائلة وفدية ووالدها عبدالعزيز الشوربجي القطب الوفدي ونقيب المحامين الأسبق، وكانت رئيساً لاتحاد المرأة الوفدية لسنوات عديدة.

الجريدة الورقية