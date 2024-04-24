تراجع قيمة صادرات البترول السعودية 3.8%

تراجع فائض الميزان التجاري فى السعودية بنسبة 21.77% في فبراير من 2024، إلى نحو 31.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 40.78 مليار ريال في فبراير من 2023، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأربعاء.

الصادرات السعودية

وانخفضت الصادرات السلعية السعودية بنسبة 2% في فبراير الماضي إلى نحو 95.03 مليار ريال، مقارنة بنحو 96.97 مليار ريال في فبراير 2023، فيما استقرت على أساس شهري مقارنة بنحو 94.94 مليار ريال في يناير من 2024.

وجاء تراجع الصادرات السلعية على أساس سنوي فى السعودية ، نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 3.8% إلى 73.16 مليار ريال في فبراير الماضي.

وارتفعت الصادرات غير البترولية السعودية والتي تشمل إعادة التصدير بنسبة 4.4% في شهر فبراير 2024، على أساس سنوي، إلى 21.86 مليار ريال.

فيما انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية فى السعودية باستثناء إعادة التصدير 4.1% إلى 15.36 مليار ريال.

وبلغت الواردات السعودية 63.13 مليار ريال في فبراير من 2024، بارتفاع نسبته 12.3% مقارنة بنحو 56.196 مليار ريال في فبراير 2023.

استقرار أسعار النفط بعد ارتفاعها مع تراجع الأسهم الأميركية

أسعار النفط

استقرت أسعار النفط فوق 88 دولارا للبرميل، اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة وذلك بسبب انخفاض غير متوقع في مخزونات النفط الخام الأميركية وتراجع الأنشطة التجارية في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، بما يعادل 0.27%، إلى 88.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:24 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتا، أو0.4%، إلى 83.03 دولار للبرميل.

وتراجعت بعض مكاسب برنت بنحو 1.6% من الجلسة السابقة عندما تعززت السوق بفعل ضعف الدولار وتقليل المستثمرين لمخاوفهم إزاء الصراع في الشرق الأوسط.

ويمكن أن يؤدي خفض أسعار الفائدة الأميركية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وبالتالي الطلب على النفط.

وأفادت مصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي بانخفاض مخزونات الخام الأميركية 3.237 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل، وفي المقابل توقع ستة محللين استطلعت آراءهم ارتفاعا قدره 800 ألف برميل.

ويترقب المتعاملون صدور بيانات رسمية عن مخزونات النفط والمنتجات عند الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش، بحسب الاسواق العربية.

وفي هذه الأثناء، لا يزال الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية مشتعلا وشهد أمس الثلاثاء أعنف عمليات قصف خلال أسابيع على غزة، فيما أفادت مصادر اليوم الأربعاء باستعداد إسرائيل لإخلاء رفح قبل شن هجوم على المدينة.