أسعار النفط ترتفع وبرنت يسجل 88.42 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 24-4-2024، بقيمة دولارًا للبرميل مع هبوط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته خلال أكثر من أسبوع.

العقود الآجلة لخام برنت

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار، أو 1.6% لتسجل عند التسوية 88.42 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.46 دولار أو 1.8 % إلى 83.36 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وتراجع مؤشر الدولار بعد أن أظهرت بيانات ستاندرد اند بورز جلوبال تباطؤ أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة في أبريل إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر بفعل ضعف الطلب.

وتلقى النفط المزيد من الدعم من بيانات منطقة اليورو التي أظهرت توسع أنشطة الأعمال بأسرع وتيرة خلال عام تقريبا هذا الشهر.

أرقام معهد البترول الأميركي

وأفادت أرقام معهد البترول الأميركي بانخفاض مخزونات الخام الأميركية 3.237 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل. وفي المقابل توقع ستة محللين استطلعت رويترز آراءهم ارتفاعا قدره 800 ألف برميل. ويترقب المتعاملون البيانات الأميركية الرسمية عن مخزونات النفط والمنتجات المقرر صدورها في الساعة 10:30 صباحا بتوقيت الولايات المتحدة (1430 بتوقيت غرينتش) لتأكيد التراجع الكبير في المخزونات.

وفي الوقت نفسه، تتزايد التوقعات بأن تخفض المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أسعار الفائدة في يونيو، مما قد يساعد في دعم النمو الاقتصادي، وبالتالي زيادة الطلب على النفط.

وقالت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة إن النشاط التجاري في منطقة اليورو والمملكة المتحدة نما هذا الشهر بأسرع وتيرة منذ عام تقريبا، مما يشير إلى أن النمو الاقتصادي "يواصل اكتساب قوة دافعة".

وتجاهل المتعاملون إلى حد بعيد آخر التطورات في الشرق الأوسط في التعاملات المبكرة الأربعاء، إذ قال سكان إن إسرائيل كثفت ضرباتها في جميع أنحاء غزة، في بعض من أشد موجات القصف منذ أسابيع.

وفي الوقت نفسه، تتزايد التوقعات بأن تخفض المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أسعار الفائدة في يونيو، مما قد يساعد في دعم النمو الاقتصادي، وبالتالي زيادة الطلب على النفط.