رانجنيك يؤكد مفاوضات بايرن ميونخ لقيادة الفريق

كشف رالف رانجنيك المدير الفني لمنتخب النمسا موقفه من تدريب نادي بايرن ميونخ الألماني لقيادة الفريق البافاري في الموسم الكروي الجديد خلفا لـ توماس توخيل.





ووضع أسم رانجنيك بتدريب بايرن ميونخ في الساعات القليلة الماضية، لقيادة الفريق البافاري الذي يبحث عن بديل للمدرب توخيل بعد رحيله في نهاية الموسم الكروي الحالي.



قال رانجنيك في تصريحاته لوسائل الإعلام النسماوية أنه كان هناك بالفعل مفاوضات من نادي بايرن ميونخ في الساعات القليلة الماضية.



وتابع تصريحاته أنه أخطر الاتحاد النسماوي بالمفاوضات بالفعل حتى يكون الاتحاد على علم بشكل كامل بما يحدث معه.



وواصل أن يضع تركيزه الكامل مع منتخب النمساو المشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا 2024 التي من المقرر لها في الصيف المقبل بألمانيا.



وأضاف أن نادي بايرن ميونخ تواصل معه وأبلغه أن النادي البافاري يرغبون في قيادته للفريق كمدرب لكنه أكد أنه يجب عليه سؤال نفسه أولا هل يرغب في هذا الأمر من الأساس؟



ولدى رانجنيك خبرات في مسابقة الدوري الألماني بعدما درب العديد من الفرق الألمانية على رأسها شتوتجارت، هانوفر، شالكه، هوفنهايم، لايبزيج في مسيرته التدريبية.

