تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة يونيون برلين اليوم

يحل فريق بايرن ميونخ، ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم السبت، وذلك حين يواجه نظيره يونيون برلين، على ملعب استاد "آندر آلتن فورستيري"، ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الألماني "بوندسليجا".

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام يونيون برلين في الدوري الألماني

ومتوقع ان يدخل بايرن ميونخ اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: نصير مزراوي ، دي ليخت، إيريك داير، جيريرو.

خط الوسط: كيميتش، جورتيسكا، لايمر، ليروي ساني، موسيالا.

خط الهجوم: هاري كين.

تشكيل يونيون برلين المتوقع لمواجهة بايرن ميونخ:

حراسة المرمى: فريدريك رونوف.

خط الدفاع: دويخي، فوجت، ديوجو لايت، تريميل.

خط الوسط: كرال، راني خضيرة، آرونسون، أندرياس شيفر.

خط الهجوم: كوفمان، هرليرباخ.

موعد مباراة بايرن ميونخ أمام يونيون برلين في الدوري الألماني

من المقرر أن تنطق صافرة مباراة بايرن ميونخ أمام يونيون برلين اليوم السبت في تمام الساعة السادسة والنصف مساء على ملعب آلته فورشتراي.

وتذاع مباراة بايرن ميونخ أمام يونيون برلين في الدوري الألماني عبر قناة بي إن سبورتس 3 إتش دي.