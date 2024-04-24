وفاة أصغر طفل مصاب بالسرطان فى الفيوم

شيع المئات من أهالي مركز طاميه بمحافظة الفيوم، جثمان الطفل مروان هشام محمود البالغ من العمر سنتين ، عقب وفاته متأثرا بإصابته بمرض السرطان منذ ولادته ، وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الطفل في مسجد النور المحمدي بمركز طاميه وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بطاميه.

وسيطرت حالة من الحزن على اسرة الطفل أثناء تشييع الجنازة ، بعد صراعه مع المرض، قاوم خلاله الطفل آلام المرض الخبيث، قبل أن يتغلب عليه المرض أخيرًا ويلفظ الطفل أنفاسه الأخيرة.

وتداول أهالي مركز طاميه، عددًا من المنشورات عبر صفحات موقع التواصل فيس بوك، خبر نقل الطفل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية، حتى هزمه المرض وتوفي متأثرًا به، وطالبوا بالدعاء للطفل مروان محارب السرطان أن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

حادث اخر

وفى حادث اخر أصيب 6 أشخاص بالفيوم في حادث انقلاب سيارة أجرة " صندوق " ، بترعة بطريق عزبة جرجاوي التابعه للوحدة المحلية لقرية الروضه بمركز طاميه، تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقي مدير أمن الفيوم ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طاميه بورود اشارة من شرطة النجدة ، بتلقيهم بلاغ من الاهالي بوقوع حادث سقوط سيارة أجرة صندوق بترعه علي طريق عزبة جرجاوي ،ووجود مصابين

وعلي الفور انتقلت اجهزة الأمن وسيارات الإسعاف والإنقاذ النهري، إلى موقع الحادث، وتبين انقلاب سيارة أجرة" صندوق ، بترعة أمام كوبري جرجاوي، بمركز طاميه ، نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطره على السيارة فانقلب في الترعه وتسبب الحادث في إصابة 6 أشخاص بإصابات تتراوح بين بسيطه ومتوسطه.

تم نقل المصابين إلى مستشفى طاميه المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى امرت بندب المهندس الفنى لبيان اسباب الحادث وتولت التحقيق.