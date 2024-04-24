يترأس الاب نوح جارح نهضة الصوم في العباسية..الليلة

يترأس الاب نوح جارح، اليوم الأربعاء، الفعاليات الأنشطة الروحية، في إطار برنامج نهضة الصوم الكبير المقام بكنيسة العذراء مريم التابعة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس في منطقة العباسية، ذلك بدءًا من الساعة السابعة والنصف مساءً.

عادة ما يتخلل هذا النوع من اللقاءات الروحية في برنامج النهضة الروحية خلال أيام الصوم الكبير إقامة القطوس القبطية الأرثوذكسية والتي تقام منذ بدايته في مارس الماضي بصورة دورية بحضور كوكبة وأحبار الكنيسة، ومن المقر أن يتضمن مسابقة خاصة بسفري صموئيل الأول والثاني.



مناسبات منتظره في الكنائس

ينتظر الأقباط احتفالية عيد القيامة المجيد، بعد أيام، والتي تعيد ذكرى قيامة السيد المسيح من بين الأموات بعدما تعرض لشتى أنواع العذاء وصُلب وتحمل آلام الأرض من أجل خلاص الأمة من الإستبداد والظلام التي كان يتفشى بين العالم بفعل الخام الظالمين آنذاك، وتبدأ الكنائس الأرثوذكسية 5 مايو المقبل بينما تستهل الفعاليات مساء اليوم السابق للتاريخ المذكور بالتزامن مع احتفالية الطائفة الإنجيلية.

ثراء تاريخي في الكنيسة القبطية

تنعم الكنيسة بثراء تاريخي عريق شهده الأقباط على مدار عقود، ومر عليها أسماء خالدة في أذهانهم تحرص على اقامة الاحتفالات لتعيد احياء هذه ذكراهم السنويه لتمجيد سيرهم فقد ذهدت احتفالات في منصتف ايام الصوم بمناسبة عيد البشارة التي تعيد ذكرى بشرى مولد المسيح حين ظهر الملاك غبريال إلى السيدة العذراء ليخبرها بحملها وأن ف أحشائها مخلص الأمة، ويأتي ذلك بالتزامن مع الفترة المقدسة التي تعرف بـ الصوم الكبير الذي بدأ مارس الماضي واستمرت لمدة ٥٥ يوما وكانت هذه الفعاليات التالية لفترة روحية آخرى وهى مدة “صوم يونان” وصولًا لـ“فصح يونان” الذي اقيم بالكنائس في مختلف الإيبارشيات، والتي تلت بعد مدة قصيرة من الزمن احتفال عيد الغطاس التي أقيم السبت الموافق ١١ طوبة، وكانت العيد الأول في العام القبطي بعد عيد الميلاد المجيد.