6 نصائح ذهبية لتثبيت مكياجك في حر الصيف

في فصل الصيف تواجه النساء مشكلة كبيرة في ثبات المكياج، فمع الطقس الحار وتعرق الوجه يتلف المكياج ويسيح، مما يفسد اللوك ويجعل المرأة في حالة من الإحراج، لذا نقدم لك بعض النصائح الذهبية للحفاظ على مكياجك ثابت دون أن يتأثر من الصيف.

تثبيت المكياج في الصيف

نصائح للحصول على مكياج ثابت في الطقس الحار

تنظيف وترطيب البشرة

قبل وضع المكياج، قم بتنظيف وترطيب بشرتك جيدًا. استخدم منظف مناسب لنوع بشرتك واتبعه بتونر خفيف وكريم ترطيب خفيف، هذه الخطوات تساعد على إعداد البشرة وجعلها أكثر استعدادًا لاستقبال المكياج في فصل الصيف.

استخدام أساس خفيف

اختر أساسًا خفيفًا وغير دهني، يمتزج بشكل جيد مع البشرة، ويفضل استخدام أساس يحتوي على عامل حماية من الشمس لحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة في الصيف.

استخدام بودرة تثبيت

بعد وضع الأساس، استخدم بودرة تثبيت خفيفة وغير لامعة لتثبيت المكياج وامتصاص الزيوت الزائدة لمواجهة حر الصيف ، قومي بوضع البودرة بلطف على الوجه، خاصة في المناطق الدهنية مثل الجبهة والأنف والذقن.

استخدام المنتجات المقاومة للماء

للحفاظ على ثبات المكياج خلال الطقس الحار والرطب، استخدم منتجات مقاومة للماء. اختر أحمر شفاه مقاوم للماء وماسكارا مقاومة للتلطخ لمنع تلطخها أو تلطخ الألوان.

تجنب الطبقات الثقيلة

حاول تجنب استخدام طبقات سميكة من المكياج في الصيف ، حيث قد تذوب في الحرارة وتسبب ظهور اللمعان. استخدم كميات صغيرة من المنتجات وامزجها جيدًا على البشرة للحصول على مظهر طبيعي وثابت.

رشة مثبت المكياج

بمجرد الانتهاء من وضع المكياج، استخدم رذاذًا لتثبيت المكياج على الوجه، رشة خفيفة من مثبت المكياج تساعد في تحسين ثبات المكياج ومنعه من الانتقال أو الذوبان في الحرارة.

طريقة عمل مرطب زيت الزيتون وشمع العسل وزيت جوز الهند

من المعروف عن شمع العسل انه يعمل على تحسين البشرة وأيضا يعمل زيت جوز الهند وزيت الزيتون على ترطيب البشرة جيدا

لانهم يحتوون على مضادات للأكسدة وأيضا للالتهابات وإليك سيدتي طريقة صنع هذا المرطب:

مكونات المرطب

القليل من زيت الزيتون.

كأس من زيت جوز الهند.

القليل من شمع العسل.

6 حبات من زيت فيتامين E.

طريقة عمل المرطب

يتم خلط الزيوت معا مع شمع العسل.

كما عليك أن تقومي بوضع الخليط على النار ليغلي.

يتم ترك الخليط ليبرد.

ثم يتم إضافة حبات زيت فيتامين E إلى المزيج.

يتم وضع المُرطِّب على البشرة، ويتم تركه ليلة حتى الصباح.

يستخدم هذا المرطب يوميا على البشرة.

يتم حفظ هذا المرطب في علبة محكمة الغلق.