الأهلي ومازيمبي.. موعد مباراة نصف نهائي دوري أبطال افريقيا

يلتقي الأهلي مع مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة المقبلة التي ستجمع بينهما على ستاد القاهرة الدولي في إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.



وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي ومازيمبي في الكونغو أنتهت بالتعادل السلبي دون أهداف ليتأجل الحسم إلى الإياب.



يسعى النادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر لحسم بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا والتفوق على الفريق الكونغولي بفارق هدف.



بينما يأمل مازيمبي في إحراج الأهلي على أرضه ووسط جمهوره بتحقيق الفوز أو التعادل الإيجابي من أجل الصعود إلى الدور المقبل من البطولة الأفريقية، مستغلا عدم تلقيه أهدافا في مباراة الذهاب على أرضه.





موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا:

مباراة الأهلي ضد مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال ستكون يوم الجمعة المقبلة الموافق 26 أبريل الجاري.

تنطلق مباراة الأهلي ضد مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، في العاشرة بتوقيت القاهرة من يوم الجمعة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات.

وتنقل مباراة الأهلي ومازيمبي عبر قنوات بي أن سبورتس الرياضية بشكل حصري عبر قنواتها في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

