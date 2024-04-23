أسعار النفط ترتفع بسبب بيانات اقتصادية قوية من الاتحاد الأوروبي

سجلت أسعار النفط، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 23-4-2024، في الوقت الذي يقيم فيه المتعاملون أيضا التداعيات المحتملة لأي عقوبات أمريكية جديدة على صادرات النفط الإيرانية، وجاء ذلك مع استمرار تقييم المخاطر الناجمة عن المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 39 سنتًا، ما يعادل 0.5%، ليصل إلى 87.39 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتا، أى 0.5 %، إلى 82.30 دولار للبرميل، وتراجع الخامان القياسيان في الجلسة السابقة 29 سنتا وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

مخزونات الخام الأمريكية

ومن المتوقع أن تزيد مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بينما من المرجّح أن تنخفض مخزونات المنتجات المكررة، وفقًا لاستطلاع أولي أجرته رويترز لآراء المحللين.

وأظهرت البيانات أن النشاط التجاري الإجمالي في منطقة اليورو نما بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من عام هذا الشهر بقيادة الانتعاش المزدهر في صناعة الخدمات المهيمنة في التكتل.

واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ أمس الاثنين على توسيع العقوبات على إيران في أعقاب هجوم طهران بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل هذا الشهر. ومن المقرر أن يبدأ مجلس الشيوخ الأميركي النظر في حزمة مساعدات خارجية تتضمن فرض عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني والتي توسع العقوبات الحالية لتشمل الموانئ والسفن والمصافي الأجنبية التي تعالج أو تشحن الخام الإيراني عن عمد.

وقال محللو (إيه.إن.زد) في بث صوتي: "لا تزال الخلفية الجيوسياسية محفوفة بالعديد من المخاطر في الوقت الحالي، لذلك من الواضح أننا سنشهد الكثير من التقلبات حتى يكون هناك المزيد من الوضوح حولها".

وتترقب الأسواق بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في الولايات المتحدة يوم الخميس، ومؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين، وهو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للتضخم، يوم الجمعة لتقييم اتجاه السياسة النقدية.

ومن المتوقع أن تظهر البيانات ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي بينما من المرجح أن تنخفض مخزونات المنتجات المكررة، وفقا لاستطلاع أولي أجرته رويترز لآراء المحللين.