AFS تطلق مراكز للبيانات لتعزيز تطوير البنية التحتية التكنولوجية في مصر

قامت شركة الخدمات المالية العربية (AfS) المزود الرائد للحلول والمدفوعات الرقمية وأداة لتمكين التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا بتوسيع نطاق تواجدها بشكل استراتيجي في جمهورية مصر العربية من خلال افتتاح مراكز بيانات جديدة، ويمثل هذا الاستثمار خطوة هامة إلى الأمام لشركة AFs في السوق المصرية، ويعزز مسار نموهم بطريقتين رئيسيتين أولا التوسع المتسارع حيث سيدعم مركز البيانات الآمن والموثوق لتوسيع نطاق عمليات شركة AFS التجارية بسرعة داخل مصر القياء بناء على تواجدها الراسخ في مصر منذ عام 2022، تستطيع شركة AFS الآن توسيع خدمات معالجة المدفوعات الموثوقة الخاصة بها لتشمل مجموعة واسعة من البنوك والمؤسسات المالية والشركات في مصر.

تتمتع شركة AFS يسجل حافل في مجال المدفوعات الرقمية، حيث تخدم حاليا أكثر من 60 عميلاً مصرفيا في أكثر من 20 دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا من خلال تقديم حلول وخدمات المدفوعات الرقمية المتميزة، وسيجعل هذا المركز الجديد للبيانات من شركة AFS لاعبا مهما في السوق المصرية.

قال سامر سليمان الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية العربية على مدى أربعة عقود، كانت شركة AFS قوة دافعة في مجال تكنولوجيا المدفوعات، ورائدة في الحلول الرقمية المبتكرة التي تمكن الشركات والبنوك والمستهلكين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا يمثل مركز البيانات الجديد بالقاهرة قفزة استراتيجية للأمام فهو يوفر أسس قوية وقابلة للتطوير لأعمالنا التجارية الحالية في مجال قبول مدفوعات التجار، بينما يعمل في نفس الوقت كمنصة لإطلاق أعمال معالجة أدوات الدفع لدينا في مصر. ويؤكد هذا الاستثمار التزامنا تجاه السوق المصري الديناميكي، وتهدف إلى أن تكون شريكا رئيسيا في التحول الرقمي للقطاع المصرفي من خلال تقديم حلول دفع مرنة وآمنة وسلسة ومبتكرة تفتح فرصا جديدة لجميع المجالات.

تشمل مجموعة منتجات وخدمات معالجة المدفوعات التي تقدمها شركة AFS على حلول بطاقات متعددة الاستخدامات مثل بطاقات الائتمان والخصم والدفع المسبق والبطاقات اللاتلامسية والبطاقات الافتراضية والمشفرة وتشمل أيضا البطاقات التجارية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمحافظ الرقمية، وبطاقات الهدايا، مما يضمن الراحة والأمان في كل عملية دفع تتميز شركة AFS أيضا بتحسين أداء الأعمال باستخدام أحدث معايير الأمان مثل مراقبة الاحتيال في الوقت الفعلي وتدفق وتحليل البيانات والدعم التشغيلي ودعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وقال توفيق محمود المدير العام لشركة AFS مصر: "نحن ملتزمون بالاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية لمصر وفي مواهبها البشرية. واستنادا إلى القدرات التي يوفرها مركز البيانات الجديد لأعمالنا، بعد الاستثمار في رأس المال البشري الشركة AFS أولوية من شأنها أن تحدد وتيرة نمونا المتسارع عبر خطوط الأعمال في مصر. ومن المتوقع أن يصل عدد القوى العاملة لدينا إلى ما يقرب من 300 متخصص في مجال المدفوعات في السوق المصرية بحلول نهاية العام، وهذا سيعزز أهداف شركة AFS في تقديم تجارب مدفوعات عالية الجودة لعملائنا.