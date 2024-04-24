وزيرة الهجرة تشيد بالإنجاز الرياضي لمهاجر قنائي فى السويد

أشادت السفيرة سهي جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، بإلإنجاز الرياضي الذي حققه المهاجر المصري لاعب كمال الأجسام تتيتو قدري رؤوف فى السويد.

كتبت الوزيرة، اليوم الأربعاء، منشورًا على صفحتها عبر السوشيال ميديا؛ متبوعًا بصور لاعب كمال الأجسام مشيدة بالإنجاز الرياضي الذي حققه اللاعب المُهاجر فى أوروبا.

قالت الوزيرة .. «شباب مصر الجدعان فى كل حته بطلنا النهاردة هو تيتو قدري شاب مصري من الصعيد مقيم فى السويد، عافر وتعب وحقق حلمه فى لعبة كمال الأجسام بعد ما اشتغل على نفسه بكل جدية، رياضة وتدريبات شاقة وإلتزام».

تدوينة الوزيرة

وتابعت السفيرة سهي جندي فى تدوينتها عبر فيسبوك.. «تيتو شارك فى عدة بطولات داخل السويد مع جنسيات مختلفة من الدول الإسكندنافية، وكانت أول مشاركة له فى سنة 2012، حيث حصل على المركز الثاني».

وأضافت «وفي سنة 2022 حصل أيضا على المركز الثاني، وفي منافسات بطول ممكلة السويد حصل على المركز الرابع ».

وأبرزت الوزيرة الإنجاز الرياضي الأخير للاعب المصري وقالت «مؤخرًا تيتو فاز بالميدالية الذهبية عن بطول السويد لكمال الأجسام NPC Sweden 2024 في وزن 102 كيلو وتصدر من بين 20 لاعبًا».

وهنأت الوزيرة سهي جندي اللاعب المصري.. «األف مبروك لـ ابننا تيتو إبن الصعيد الجدع، وربنا يحمي كل أولادنا اللي رافعين اسم مصر فلي كل دول العالم».

وفاز لاعب كمال الأجسام المصري المُهاجر، تيتو قدري رؤوف، بذهبية بطولة كمال الأجسام فى السويد، ومنح منظمو البطولة التي تضم الدول الإسكندنافية؛ لقب أحسن لاعب كمال أجسام لعام 2024.

أقيمت البطولة NPC SWEDEN فى العاصمة السويدية ستكهولوم يومي السبت والأحد الماضيين، بمشاركة 20 لاعبًا من الدول الإسكندنافية، وحاز اللاعب المصري على المركز الأول بعد منافسات قوية من اللاعبين المشاركين فى البطولة.

تيتو قدري رؤوف

قصة نجاح:

منذ 24 عامًا وفي عمر الـ24 سنة، باع تيتو قدري رؤوف، دراجته الهوائية التي كان يتحرك بها فى عمله كبائع متجول للطيور الحية فى قريته بهجورة شمال محافظة قنا، إضافة إلى كل ما يملك، ليحقق حلمه بالسفر إلى أوروبا.

لم يكن «تيتو» مؤهلًا للسفر ليست لديه لغة ولا عقد عمل أو حتي إقامة مستقرة فى دولة السويد ولكن حلمه بتحقيق ذاته أن يصبح بطلًا فى لعبة كمال الأجسام كان يدفعه للسفر متحدياً هذه العقبات. فقد استقر فى نفسية ذلك البائع المتجول وهو فى قريته إنه عليه الاجتهاد فى أمر لم يسلكه أحد غيره ليكون مميزًا.

يقول ذهبت إلى السويد ولم تكن لدي أي مؤهلات للإقامة هناك فىى مجتمع مختلف عن الذي نشأت فيه، بدأت بالعمل فى تنظيف المراحيض ثم غسل الأواني فى المطاعم، ورغم ذلك كنت أفكر فى المستقبل وأدرك داخل نفسي أن ما دامت أعمل باجتهاد فأني سأصل إلى ما أريد ذات يوم!.

ويضيف فى بداية إقامتي فى السويد كنت أمر على صالات الألعاب الرياضية المتخصصة برياضة كمال الأجسام، وأتمنى أن أعاود نشاطي الرياضي الذي بدأته فى بلدتي ولكن لم أكن أملك نفقات الاشتراك في هذه الصالات.

بكثير من المثابرة والإرادة تحدى «تيتو» المصاعب التي واجهته فى المهجر وبدأ يجني ثمار رحلة كفاحه التي بدأها فى سنة 2010 عندما وصل إلي السويد، واستطاع أن يُحول مسار حياته من عامل نظافة إلى مشروع صناعة بطل فى رياضة كمال الأجسام.

يروي.. بعد أن كنت أتمني أن أدخل إلى صالات الألعاب لأمارس كمال الأجسام على سبيل الممارسة أصبحت عضوًا مستديمًا في أكبر صالات الألعاب الرياضية في السويد، فقد انتظمت لتحقيق حلمي بلقب عالمي فى هذه الرياضة.

رحلة كفاح «تيتو» لم تنته فهو يعمل فى وظيفتين لتوفير نفقات ممارسة اللعبة هناك وتحقيق حلمه بالحصول على لقب عالمي يقول.. لا أحد يدعمني أعمل في شركة شهيرة وحارسًا خاصًا لأكسب المال لتغطية النفقات.

وعن الهجرة لتحقيق الذات يقول ليست دائمًا الهجرة أفضل الحلول للجميع فأعرف كثيرين حققوا نجاحات فىى مصر، ولكن إذا كانت هي الحل الوحيد فلا مانع بشرط تحدي الصعوبات والعوائق للوصول لتحقيق الذات.

ويستكمل .. كنا 4 أصدقاء نجتمع في المساء فى قريتنا ونحلم بالسفر وحالياً نحن جميعاً فى أوروبا نعافر وكأننا تماماً فى قريتنا التي نحبها، حلمنا الأول كان السفر وقد تحقق علينا أن نحقق ذاوتنا بعد ذلك، وهو ما نفعله حالياً. كنت أتجول بدراجتي الهوائية فى القري فى قنا حتي أبيع الدجاج وكنت أكسب 50 جنيهاً يومياً ووأعود للمنزل وأنا سعيد بإنجازي ذلك!.

يوجه تيتو قدري، رسالة لشباب جيله يقول ينبغي عليهم إلا يستسلموا لليأس طالما هم بكامل صحتهم وأن اليأس مجرد عائق لابد من إزاحته.