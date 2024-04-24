توفير 3749 فرصة عمل بالقطاع الخاص بمحافظة الشرقية

قال أحمد عبد الهادي، وكيل وزارة العمل بمحافظة الشرقية، إن الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية، تواصلت مع أصحاب المصانع والشركات بالقطاع الخاص، لتوفير فرص عمل للشباب تناسب مؤهلاتهم وقدراتهم، لافتاً إلى أنه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 مارس 2024 تم توفير 3749 فرصة عمل بالقطاع الخاص، وتم شغل 2626 وظيفة ومتبقي 1123 وظيفة شاغرة بالمدارس الخاصة وشركات تصنيع المواد الغذائية والمنسوجات والالكترونيات والكرتون والصناعات الكهربائية والطباعة والاخشاب والتبريد والتجميد، وكذلك صناعة الكابلات الكهربائية ووسائل النقل وغيرهم.

وأوضح وكيل وزارة العمل إنه للتعرف على الوظائف الشاغرة والبالغ عددها 1123 وظيفة بالقطاع الخاص يمكن الاطلاع على الملفات المرفقة.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب من مختلف الأعمار والمؤهلات بشركات ومصانع القطاع الخاص، للقضاء على شبح البطالة، وتوفير دخل ثابت يدر عليهم دخلا ثابتاً، ليحيوا به حياه كريمة.

وأشاد المحافظ بمجهودات مديرية العمل في التواصل الدائم مع أرباب الأعمال وأصحاب المصانع، لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل، لتحسين مستوى معيشته، بجانب توفر فرص عمل لذوي القدرات والهمم تتناسب مع حالتهم الصحية، باعتبارهم شريك أساسي في بناء وتنمية المجتمع.

وفي سياق متصل، بمناسبة الاحتفال بأسبوع الأصم العربى والذي يوافق من 20 إلى 27 أبريل من كل عام، نظمت لجنة ذوى الهمم بديوان عام محافظة الشرقية، الاثنين، يوم ترفيهى لعدد 20 طالب وطالبة من ضعاف السمع والصم وذلك بمكتبة مصر العامة بالزقازيق، بالإضافة لدعوة 30 موظف من مسئولي وحدات ذوى الهمم بـ (مراكز المدن، الوحدات المحلية، المراكز التكنولوجية، مديريات الخدمات) تم تدريبهم سابقاً على لغة الإشارة من خلال لجنة ذوى الهمم ، وذلك لمراجعة ما تم التدريب عليه من لغة الإشارة، فضلاً عن التفاعل والتواصل بشكل مباشر مع الطلبة من ذوي الإعاقة السمعية المدعوين لليوم الترفيهى، ليكون تدريب عملي لهم.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي إهتماماً خاصاً بذوي الهمم إيماناً بدورهم الفعال في كافة مناحي الحياه، مشيراً إلى ‏إهتمام المحافظة بدعم ذوى الهمم حيت تم إطلاق أول ميني باص مجهز لذوي الهمم تم تصنيعه بمعرفة الحملة الميكانيكية بالمحافظة، والذي يتسع لـ 6 مقاعد (كراسي متحركة) بالإضافة إلى 4 كراسي ثابته، يجوب شوارع مدينة الزقازيق لنقل وتوصيل ذوي الهمم كخدمة مميزة تليق بهم.

وأشارت رانيا محمد ربيع مقرر لجنة ذوى الهمم بالديوان العام، إلى أن لجنة ذوى الهمم قامت بالتنسيق مع مكتبة مصر العامة بالزقازيق لتنظيم "يوم ترفيهي لعدد 20 طالب وطالبة ضعاف السمع والصم من مدرسة الأمل بمركز أبوحماد، تضمن أنشطة قراءة ومشاهدة أفلام وتلوين ورسم ومسرح العرائس وذلك بغرفة الأنشطة بالمكتبة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نيازى مدير عام الإدارة العامة للموهوبين بديوان وزارة التربية والتعليم ومدرس لغة الإشارة بكلية التربية بجامعة الزقازيق

FB_IMG_1713958728764

FB_IMG_1713958725758