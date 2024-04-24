أسعار الأرز في الاسواق المصرية اليوم الأربعاء

واصلت أسعار الأرز والشعير خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية ولدى التاجر، استقرارها، ورغم حالة عدم الاستقرار في أسعار الأرز اليوم عند التاجر، إلا أنها تواجه ثباتًا لدى المستهلك، وذلك بعد جهود وزارة التموين في ضخ كميات كبيرة ومتنوعة من الارز في جميع فروع معارض ومنافذ أهل رمضان بكافة محافظات الجمهورية بأسعار مخفضة تصل معدل التخفيضات بها إلى 30%.

ويأتي ذلك بعدما قام البنك المركزي باتخاذ عدد من الإجراءات خلال الأيام الأخيرة تساهم في الحل من مشكلة نقص العملات الأجنبية التي كانت تعاني منه البلاد، منها التوجه نحو الإفراج عن معظم السلع الموجودة بالمواني المصرية وطرحها بالأسواق.

وتولى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القيام بمتابعة الأعمال في المواني المصرية للتأكد من الإفراج عن السلع المركونة فيها.

من ناحيته، أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، على استعدادهم لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان الكريم.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الارز والشعير اليوم الاربعاء، وتاتي هذه الخدمة السعرية من الوفد، لرصد ومتابحة حركة مختلف الاسواق المصرية، للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على ساحة الأسعار ولارضاء متابعي الوفد، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في الاسواق ولدى التاجر

أرز الشعير

استقرت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة»، بالأسواق المحلية لتسجل 17,800 جنيه للطن.

وشهدت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة»، استقرارًا ليبلغ سعر الطن 17,000 جنيه.

الأرز الأبيض

ووصلت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%»، إلى 26,200 جنيه للطن.

وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%» استقرارًا لنحو 26,500 جنيه للطن.

سعر الأرز للمستهلك

وسجل سعر الأرز للكيلو اليوم، خلال التعاملات، 35 جنيهًا للمستهلك.

وتعد مصر من أهم أسواق الأرز في منطقة شمال أفريقيا، نظرًا لقاعدة الأراضي المتوفرة على ضفاف نهر النيل، تنتج البلاد معظم الأرز في شمال إفريقيا. وتستخدم مياه النيل على نطاق واسع لري محاصيل الأرز. وتمثل منطقة شمال أفريقيا، بقيادة مصر، ثلث الطلب على الأرز في أفريقيا. يتم إنتاج غالبية الأرز في مصر في مناطق نهر النيل السفلى. تم تسجيل إمدادات الأرز في البلاد عند 60.9 كجم من الأرز / للفرد / سنويًا. ومن المتوقع أن يؤدي قطاع الأغذية والمطاعم المتزايد في مصر إلى تعزيز نمو السوق في المستقبل.