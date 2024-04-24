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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ليفربول يدخل في مفاوضات مكثفة مع مدرب هولندي

سلوت
سلوت

دخل نادي ليفربول في مفاوضات مع آرني سلوت فينورد الهولندي لتدريب الريدز خلفا للمدرب يورجن كلوب الذي أعلن الرحيل في نهاية الموسم الكروي.
 

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ليفربول يدخل في مفاوضات مكثفة مع مدرب هولندي

ويعتبر آرني سلوت كان مرشحا لتدريب توتنهام وتشيلسي في الصيف الماضي، ويقدم سلوت مستويات مميزة مع فينورد منذ إنضمامه في عام 2021، وبات أحد المدربين المتألقين في أوروبا.
ويقود سلوت فريقه فينورد منذ 3 سنوات، ونجح في تحقيق كأس هولندا، وقبلها توج بالكأس مع روتردام.
أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن فينورد لا يمانع رحيل سلوت إلى لليفربول لكن سيحتاج الريدز لدفع 10 مليون يورو لجلب المدرب الهولندي.
وكان المؤتمر الصحفي لمباراة فينورد ضد جو أهيد إيجلز، والذي سيحضره سلوت تم إلغاءه دون ذكر سبب رسمي حول الأمر.
 

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