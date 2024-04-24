سعر الدقيق اليوم الأربعاء عند التاجر والاسواق المصرية.. الشيكارة بكام النهاردة

سعر الدقيق اليوم الاربعاء.. واصل سعر الدقيق خلال تعاملات اليوم الاربعاء في الاسواق المصرية ولدى تاجر الجملة، استقراره، وثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليصل سعر الطن إلى 15,200 جنيه.

أسعار الدقيق اليوم.. شهدت الأسواق خلال الآونة الأخيرة عدة ارتفاعات لبعض من أسعار السلع، ولهذا يسعى الكثيرين من المهتمين بالحرص على متابعة كل ما هو جديد عن سعر الدقيق والردة وغيرهم في الأسواق التجارية.

ومن المعروف أن هناك عدد كبير من المواطنين يهتمون بشكل مكثف للتعرف على اسعار الدقيق اليوم ولهذا ننشر لكم آخر تحديث شهدتها أسعار الدقيق.

استقر سعر الدقيق كما ثبتت أسعار الردة اليوم، ويواصل الشعب المصري البحث على محرك «جوجل» العالمي للتعرف على آخر التحديثات العالمية والمحلية في سعر شيكارة الدقيق 2024.

وفي هذا السياق ترصد "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدقيق والردة، خلال تعاملات اليوم الاربعاء في الاسواق المصرية ولدى تاجر الجملة، وتحرص الوفد على الوقوف على أخر المستجدات السعرية التي تطرأ على الساحة السعرية وعلى الاسواق التجارية، لرصد وتحليل كل المستجدات بالنسبة للقيمة السعرية لكافة السلع كـ الحديد والذهب والخضار والفواكة، واسعار العملات والدولار، لاسيما أسعار الدقيق، والتي جاءت أسعاره اليوم على النحو الاتي:

أسعار الدقيق اليوم الاربعاء في الاسواق المصرية ولدى التاجر

الدقيق بروتين 27

استقر سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي، ليصل إلى 15,500 جنيه للطن.

الدقيق بروتين 24

كما ثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليصل سعر الطن إلى 15,200 جنيه.

سعر الردة للتاجر في السوق المحلي

وشهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، استقرارًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 11,800 جنيهًا.

ويعتبر الدقيق من أشهر السلع الغذائية التي يقبل الجميع على شرائه، حيث يدخل الدقيق في صناعة الكثير من السلع المختلفة، إذ شهد سعر الدقيق ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.

ومن المعروف لدى الجميع أن مصر تعد من أوائل الدول التي تستخدام القمح، إذ يتم استيراد في مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطن