المشدد 15 سنة لمتهم بإنهاء حياة جاره في مشادة كلامية بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت، عامل، بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه في القضية رقم 11024 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 3960 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، بالتعدي على جاره بكوب زجاجي على رأسه ما أدى إلى مقتله، إثر مشادة كلامية بسبب خلاف سابق بينهما بإحدى قرى مركز بلبيس.

تعود أحداث القضية لشهر يونيو من العام المنقضي 2023، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مستشفى بلبيس المركزي، بوصول «سامح. م. ع» عامل، مقيم بإحدى قرى مركز بلبيس، مصابا بجروح بمنطقة الرأس، وتوفي أثناء تلقيه العلاج متأثرا بإصابته.

كشفت التحقيقات وتحريات المباحث، أن وراء إرتكاب الواقعة جار المجتي عليه ويدعى «محمد. أ. م» 23 عاما عامل، وذلك على أثر خلاف سابق بين المتهم والمجني عليه، وحال تقابلهما أمام مسكن المتهم حدثت فيما بينهما مشادة كلامية تطورت إلى قيام الأخير بالتعدي عليه بأداة «كوب زجاجي»، بأن كال له عدة ضربات استقرت برأسه من الخلف، ما أدى لإصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي أودت بحياته.

وجهت النيابة العامة للمتهم قتل المجني عليه عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأنه على أثر خلافات بينه وبين المجني عليه وحال تقابلهما أمام مسكنه انتوى إزهاق روحه فكاله عدة ضربات باستخدام ما بحوزته من أداة «كوب زجاجي » استقرت برأسه فأحدث ما به من إصابات موصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، قاصداً من ذلك إزهاق روحه علي النحو المبين بالتحقيقات.

عقب تقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

وفي سياق متصل، عاقبت المحكمة ربة منزل بالسجن المشدد 10 سنوات، وتوقيع أقصى عقوبة علي نجلها بالسجن 15 سنة كونه حدث، والمتهمين في القضية رقم 22936 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 3603 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، بقتل ابنتها الطفلة وإسقاط حملها على إثر علاقة آثمة بينها وبين المتهم الثاني «شقيقها»، بإحدى قرى المركز