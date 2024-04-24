بتكلفة 5 ملايين جنيه.. رصف وتطوير الشوارع الداخلية بمركز الحسينية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية، أعمال التطوير والرصف ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بنطاق مركز ومدينة الحسينية، وذلك تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية، للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدن.

كلف المحافظ رئيس المركز، بإزالة أي معوقات تقف حائلاً أمام تنفيذ الأعمال الجارية، لسرعة دخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد ، للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الحسينية، أنه جاري تنفيذ أعمال رصف شارع المستشفى ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 بطول 500 متر من الجهة اليمني تجاه بنك مصر المستشفى، وإزالة المعوقات بالشارع والشوارع المحيطة باعتماد مالي يبلغ 5 مليون و500 ألف جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 بإجمالي أطوال 2 كيلو متر.

أكد المحافظ أن المحافظة تسير بخطى ملاحقة وسريعة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء، لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها، وللوصول الي بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وفي سياق متصل، شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم، احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات لعام 2024م، والتي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع المحافظة، بحضور المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، وذلك بقاعة اجتماعات الديوان العام.

أكد محافظ الشرقية؛ اعتزازه وتقديره بقصص كفاح الأمهات المثاليات اللاتي ضربن أروع الأمثلة في التضحية والكفاح، وجعلن أبناءهن نماذج مشرفة ومضيئة تساهم في بناء وتنمية الوطن، رغم معاناتهن وظروفهن الإنسانية والاقتصادية الصعبة.

أعرب محافظ الشرقية عن خالص تقديره لجميع الأمهات واللاتي يعتبرن رمز العطاء والكفاح، مؤكدا أن الأم المصرية قدمت ولا زالت تقدم أروع النماذج في التضحية، وقال: أن احتفالنا اليوم جاء لرد الجميل للأمهات الذين قدموا جيلا ً قادر على المشاركة في بناء الوطن، مشيداً بدور الجمعيات الاهلية النشطة المساند دائما للجهاز التنفيذي في تنفيذ كافة المشروعات ورعاية الحالات المستحقة وتوفير حياه كريمة لهم.

وأوضح عبد الحميد الطحاوي مدير مديرية التضامن الاجتماعي، أن الاحتفال بتكريم الأمهات المثاليات يُعد تقليداً نبيلاً لما تمثله الأم من نبع للحنان، وتقدم جيلاً نافعاً لنفسه ولوطنه، مشيراً إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم كل أوجه الدعم والمساندة للأم والمرأة في أشكال عدة تتمثل في: عمل أنشطة اجتماعية واكتساب المهارات المختلفة للمرأة، وتقديم مساعدات ضمانية للمرأة المعيلة، بالإضافة إلى توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي في حالات المرض والأزمات