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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة طرابزون "تريزيجيه" وكاراجومروك في نصف نهائي كأس تركيا

طرابزون
طرابزون

يلتقي طرابزون سبور مع فاتح كاراجومروك مساء اليوم الأربعاء في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس تركيا، على ملعب شينول جونيش الرياضي.

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موعد مباراة طرابزون "تريزيجيه" وكاراجومروك في نصف نهائي كأس تركيا

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تريزيجية ضيفا ثقيلا رفقة طرابزون على قيصري سبور في الدوري التركي

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طرابزون التركي يكشف عن حجم إصابة تريزيجيه


ويسعى طرابزون سبور بقيادة محمود حسن تريزيجيه للفوز من أجل وضع خطوة إلى نهائي كأس تركيا، قبل موقعة الإياب بينهما.
وكان طرابزون سبور فاز على فيصري سبور بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ33 من الدوري التركي، والتي شهدت غياب محمود حسن تريزيجيه.
يأتي طرابزون سبور في المركز شالثالث في جدول ترتيب الدوري التركي ويملك في رصيده 55 نقطة، ويخوض مباراة اليوم من أجل المنافسة على لقب كأس تركيا.
ويلتقي الفائز من مباراة طرابزون و كاراجومروك المتأهل من مباراة بشتكاش وأنقرة جوجو في نهائي بطولة كأس تركيا.

 

موعد مباراة طرابزون سبور:

تبدأ مباراة طرابزون سبور و كاراجومروك في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.
 

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