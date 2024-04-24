ضبط لحوم وكبدة وأسماك مجهولة المصدر بالشرقية

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، بالاشتراك مع الجهات المعنية: (شرطة البيئة والمسطحات المائية الرقابة الإدارية، الرقابة التموينية، مباحث التموين، الرقابة الصحية، مجالس المدن) قامت بتنفيذ عدة حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير ١١ محضر مخالفة وضبط ٥٠٠ كجم لحوم وكبدة بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ومصنعات لحوم وأسماك مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك لتوفير غذاء صحي وآمن، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر.

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدير مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم، لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية، والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، لضبط سوق اللحوم و الدواجن والأسماك.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المجلس الاقتصادي الاجتماعي ومشروع قوى عاملة مصر وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية، يمثلون قوة دعم حقيقية لمحافظة الشرقية في مواجهة التحديات أمام أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير الحلول اللازمة لها لتقديم فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس على زيادة الناتج المحلي للمحافظة.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة، لاستعراض استراتيجية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والحرف اليدوية والتراثية بالمحافظة، وذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة ناهد مصطفي الخبير الوطني للتخطيط الاستراتيجي وتنمية الموارد البشرية، والمهندس محمد النساج الخبير الوطني في مجال الاستزراع السمكي، وانجي لطفي خبيرة اقتصادية ومديرة مشروع بالوكالة الامريكية للتنمية الدولية، والدكتور جوزيف غانم مدير مشروع قوي عاملة مصر، ومحمد فوزي نائب مدير مشروع قوي عاملة مصر، والدكتور السيد تركي مدير برامج تطوير بيئة سوق العمل، والدكتورة شيرين الصباغ مدير مشروع دعم التحول في أداء المشروعات الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، والوفد المرافق لهم، وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمشاريع التابعة لها، وأعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي.

وقال محافظ الشرقية: إن المحافظة تعد نموذج مصغر لجمهورية مصر العربية بكل ما بها من تحديات وثقافات تستلزم التغيير، من خلال التعاون بين الجهات الشريكة للوصول الي الأفضل