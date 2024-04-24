مخالفات البناء 2024.. الأوراق المطلوبة لتقديم طلبات التصالح

مخالفات البناء 2024.. يكثف الكثير من المواطنين الراغبين في إجراء تصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم، البحث عن تفاصيل الأوراق المطلوبة للتمكن من التصالح بنجاح، يأتي ذلك عقب موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.

الأوراق المطلوبة لتقديم طلبات التصالح

يجب توفر صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب.

وجود المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب للأعمال المطلوب التصالح عليها.

توفر الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب للتصالح.

وجود نسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة على الطبيعة من مكتب هندسي.

توفر الموافقة على تقنين وضع اليد، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدى بالبناء على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة.

توفر شهادة من المتغيرات المكانية بتاريخ ارتكاب المخالفة محل التصالح

أسعار التصالح في مخالفات البناء 2024

المساحات حتى 250 مترًا مربعًا في المدن: 500 جنيه، وفي القرى وتوابعها: 125 جنيهًا.

المساحات التي تصل لـ 500 متر مربع في المدن: 1000 جنيه، أما في القرى وتوابعها 250 جنيهًا.

المساحات التي تزيد على 500 متر مربع وتصل إلى 1000 متر مربع في المدن: 2000 جنيه، وفي القرى وتوابعها: 1000 جنيه.

المساحات التي تزيد على 1000 متر مربع وتصل لـ 2000 متر في المدن 3000 جنيه، أما في القرى وتوابعها: 2000 جنيه.

المساحات التي تزيد على 2000 متر مربع وتصل لـ 4000 متر مربع في المدن 4000 جنيه

في القرى وتوابعها 3500 جنيه، وعن المساحات التي تزيد على 4000 متر مربع في المدن والقرى 5000 جنيه.