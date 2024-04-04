أسعار متر التصالح في مخالفات البناء.. يبحث الكثير من المواطنين عن رسوم وأسعار التصالح على مخالفات البناء بغية معرفة كافة التفاصيل عند فتح باب تلقي طلبات التصالح.

مشروع قانون التصالح

ونص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، كما وضع تيسيرات للمواطنين على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها.

أسعار متر التصالح في مخالفات البناء

قد شملت الأسعار التالي: المساحات حتى 250 مترًا مربعًا في المدن: 500 جنيه، وفي القرى وتوابعها: 125 جنيهًا.

- بلغ سعر التصالح على المساحات التي تصل لـ 500 متر مربع في المدن: 1000 جنيه، أما في القرى وتوابعها 250 جنيهًا.

- بلغ سعر المساحات التي تزيد عن 500 متر مربع وتصل إلى 1000 متر مربع في المدن: 2000 جنيه، وفي القرى وتوابعها: 1000 جنيه.

التصالح في مخالفات البناء

- بلغ سعر المساحات التي تزيد عن 1000 متر مربع وتصل لـ 2000 متر في المدن 3000 جنيه، أما في القرى وتوابعها: 2000 جنيه.

- بلغ سعر المساحات التي تزيد عن 2000 متر مربع وتصل لـ 4000 متر مربع في المدن 4000 جنيه، أما في القرى وتوابعها 3500 جنيه، وعن المساحات التي تزيد عن 4000 متر مربع في المدن والقرى 5000 جنيه.

أسباب رفض التصالح في مخالفات البناء

- رفض اللجنة المختصة طلب التصالح وفوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب وذلك في أحوال السداد الفوري

- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح

- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح

- عدم صحة البيانات أو المستندات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.