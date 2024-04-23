الإسماعيلية تتجمل لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم

قام جهاز التطوير والتجميل بمواصلة أعماله في مسطحات وميادين الإسماعيلية، وذلك تزامنًا مع قرب احتفالات المحافظة بأعياد الربيع وشم النسيم في الأسبوع الأول من مايو المقبل و زيادة توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات العامة.

حيث تم صيانة الجزيرة الوسطى وتهذيب جميع أنواع الأشجار وأسوار نباتات الدودنيا بشارع عرابي بالتنسيق مع حي أول؛ استعدادًا لمهرجان الربيع وأعياد شم النسيم، واستقبال الوافدين بالمحافظة.

وفي سياق أخر، تم قص وتهذيب ٣٠ فدان من المسطحات الخضراء بالطريق الدائري، وتكثيف زراعة الورود والشتلات بمدخل مدينة الإسماعيلية.

وتقيم الإسماعيليةاحتفالات الربيع في ١٣ مايو المقبل .وتفتح الإسماعيليةشواطئها مجانا يوم شم النسيم.

واعلن المهندس احمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية استعداد المحافظة بكامل أجهزتها الأمنية والتنفيذية لتأمين الاحتفال وخط سير كرنفال عربات الزهور بالإضافة إلى جاهزية مستشفيات الإسماعيلية والتأمين الصحي الشامل بالمحافظة على استقبال ومواجهة أي طارئ.

وقال أنه سيتم فتح الشواطئ والأندية العامة التابعة لمحافظة الإسماعيلية يوم الاحتفال بعيد شم النسيم الموافق السادس من مايو القادم، لمواطني وزوار المحافظة بالمجان.

واضاف "عصام" أنه من المقرر انعقاد معرض للزهور في شارع محمد علي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة قناة السويس وجهاز التطوير والتجميل وبعض المشاتل الخاصة.

وأشارت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية إلى أنه سيتم توفير عيادات متنقلة وقوافل طبية وعلاجية في أماكن دور العبادة والأندية والشواطئ المختلفة.

وأكد عصام على توفير سيارات الإسعاف والطوارئ وعربات الحماية المدنية بالأماكن الحيوية كما وجَّه بالتنسيق مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء والطاقة باستثناء الكنائس ودور العبادة والأماكن الحيوية والمنشآت العامة من خطة تخفيف الأحمال.

كما سيتم الاستعانة ببعض الشباب المتطوعين لاستقبال زائري المحافظة بالورود والزهور بالمداخل الرئيسية للمحافظة .

يذكر أن احتفالات أعياد الربيع بالمحافظة هذا العام والتي تنظمها إدارة السياحة بمحافظة الإسماعيلية، ستشمل فقرات فنية وسمسمية وتنورة والاحتفال بأميرات الفراولة ومعرض للزهور وكرنفال عرض للسيارات المزينة بالزهور بمشاركة جهات حكومية وخاصة وذلك يوم ١٣ مايو ٢٠٢٤ في تمام الساعة الخامسة عصرًا أمام مبنى المحافظة القديمة بشارع محمد على.