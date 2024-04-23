إصدار Adobe Photoshop الأخير يحول النصوص إلى صور بواسطة الذكاء الاصطناعي

بعد مرور ما يقرب من عام على إضافة إمكانات التحرير الإبداعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى Photoshop، تعمل Adobe على تعزيز منتجها الرئيسي بمزيد من الذكاء الاصطناعي.

أعلنت الشركة يوم الثلاثاء أن Photoshop سيحصل على القدرة على إنشاء صور بمطالبات نصية بسيطة مباشرة داخل التطبيق. هناك أيضًا ميزات جديدة للسماح للذكاء الاصطناعي باستخلاص الإلهام من الصور المرجعية لإنشاء صور جديدة وإنشاء خلفيات بسهولة أكبر. تعتقد Adobe أن الأدوات ستجعل استخدام Photoshop أسهل لكل من المحترفين وكذلك المتحمسين العاديين الذين ربما وجدوا منحنى التعلم للتطبيق شديد الانحدار.

قال إيرين بويس، كبير مديري التسويق في Photoshop، في مقابلة مع Engadget: "قد تكون اللوحة القماشية الكبيرة الفارغة في بعض الأحيان أكبر عائق". "هذا يسرع حقًا وقت الخلق. إن فكرة نقل شيء ما من عقلك إلى اللوحة القماشية لم تكن أسهل من أي وقت مضى. تُسمى الميزة الجديدة ببساطة "إنشاء صورة" وستكون متاحة كخيار في Photoshop إلى جانب الخيار التقليدي الذي يتيح لك استيراد الصور إلى التطبيق.

تمت أيضًا ترقية ميزة موجودة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسمى Geneative fill والتي كانت تتيح لك في السابق إضافة أو توسيع أو إزالة أجزاء معينة من الصورة. يتيح الآن للمستخدمين إضافة صور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى صورة موجودة تمتزج بسلاسة مع الصورة الأصلية.

في عرض توضيحي تم عرضه على Engadget، تمكن أحد المسؤولين التنفيذيين في Adobe من وضع دائرة حول صورة طبق سلطة فارغ، على سبيل المثال، وطلب من Photoshop أن يملأها بصورة طماطم تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. وتمكنت أيضًا من إنشاء أشكال مختلفة من الطماطم واختيار واحدة منها لتكون جزءًا من الصورة النهائية.

وفي مثال آخر، استبدل المسؤول التنفيذي غيتارًا صوتيًا يحمله دب تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي بإصدارات متعددة من القيثارات الكهربائية فقط باستخدام المطالبات النصية، ودون اللجوء إلى أدوات أو فرش Photoshop المعقدة.



يتم تشغيل هذه التحديثات بواسطة Firefly Image 3، وهو أحدث إصدار من عائلة Adobe من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية التي كشفت عنها الشركة أيضًا اليوم. وقالت شركة Adobe إن Firefly 3 ينتج صورًا ذات جودة أعلى من النماذج السابقة، ويوفر المزيد من الاختلافات، ويفهم مطالباتك بشكل أفضل. تدعي الشركة أنه تم إنشاء أكثر من 7 مليارات صورة حتى الآن باستخدام Firefly.

Adobe ليست الشركة الوحيدة التي تحشو ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية في منتجاتها. على مدى العام الماضي، قامت الشركات، الكبيرة والصغيرة، بتجديد منتجاتها وخدماتها باستخدام الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، قامت كل من جوجل ومايكروسوفت بترقية أبقارها النقدية، البحث وأوفيس على التوالي، بميزات الذكاء الاصطناعي.

في الآونة الأخيرة، بدأت شركة Meta في وضع روبوت الدردشة الآلي الخاص بها في Facebook وMessenger وWhatsApp وInstagram. ولكن في حين أنه لا يزال من غير الواضح كيف ستنتهي هذه الرهانات، فإن تحديثات Adobe لبرنامج Photoshop تبدو أكثر فائدة من الناحية المادية للمبدعين. وقالت الشركة إن ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة في Photoshop أدت إلى زيادة بنسبة 30 بالمائة في اشتراكات Photoshop.

وفي الوقت نفسه، كان الذكاء الاصطناعي التوليدي في مرمى الفنانين والمؤلفين وغيرهم من المهنيين المبدعين، الذين يقولون إن النماذج الأساسية التي تشغل هذه التكنولوجيا تم تدريبها على وسائط محمية بحقوق الطبع والنشر دون موافقة أو تعويض. تواجه شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي حاليًا دعاوى قضائية من عشرات الفنانين والمؤلفين.

تقول Adobe أن Firefly تم تدريبه على الوسائط المرخصة من Adobe Stock، نظرًا لأنه تم تصميمه لإنشاء محتوى للاستخدام التجاري، على عكس المنافسين مثل Midjourney الذين تم تدريب نماذجهم جزئيًا عن طريق حذف الصور بشكل غير قانوني من الإنترنت. لكن تقريرًا صدر مؤخرًا من بلومبرج أظهر أن Firefly أيضًا تم تدريبها جزئيًا على الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي من نفس المنافسين بما في ذلك Midjourney (قال متحدث باسم Adobe لبلومبرج إن أقل من 5 بالمائة من الصور في بيانات التدريب الخاصة بها جاءت من ذكاء اصطناعي آخر منافسيه).

ولمعالجة المخاوف بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء معلومات مضللة، قالت شركة Adobe إن جميع الصور التي تم إنشاؤها في Photoshop باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية ستتضمن تلقائيًا "بيانات اعتماد المحتوى" المقاومة للتلاعب، والتي تعمل مثل "ملصقات التغذية" الرقمية التي تشير إلى أنه تم إنشاء الصورة. مع الذكاء الاصطناعي، في البيانات الوصفية للملف. ومع ذلك، لا يزال هذا ليس دفاعًا مثاليًا ضد إساءة استخدام الصور، مع وجود عدة طرق لتجاوز البيانات الوصفية والعلامات المائية.

ستتوفر الميزات الجديدة في الإصدار التجريبي من Photoshop بدءًا من اليوم وسيتم طرحها للجميع في وقت لاحق من هذا العام. وفي الوقت نفسه، يمكنك اللعب مع Firefly 3 على موقع Adobe الإلكتروني مجانًا.