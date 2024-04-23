أمازون توقف تسليم الطائرات من دون طيار

لن يتمكن عملاء أمازون في كاليفورنيا من الحصول على توصيلات الطائرات بدون طيار بعد الآن. أغلقت شركة التجارة الإلكترونية موقع التسليم الخاص بها في لوكفورد، والذي يعمل منذ عام 2022، وستوفر الآن لموظفيها في المنطقة فرصًا في مواقع أخرى.

لقد جعلت أمازون هذا الوحي جانبًا تقريبًا في إعلانها عن إطلاق عمليات تسليم الطائرات بدون طيار في منطقة West Valley Phoenix Metro في وقت لاحق من هذا العام. وسيتم نشر طائراتها بدون طيار من منشآت قريبة من مركز الوفاء التابع لشركة Tolleson.

تقول أمازون إنها المرة الأولى التي يتم فيها دمج عمليات التوصيل بالطائرات بدون طيار بشكل كامل في شبكتها، وسيسمح ذلك للشركة بإتمام المشتريات وتسليمها بسرعة أكبر.

ليس لدى الشركة تاريخ إطلاق محدد لتسليم الطائرات بدون طيار في فينيكس، لأنها لا تزال تعمل مع إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) والمسؤولين المحليين للحصول على التصاريح التي تحتاجها. ومع ذلك، فهي تحظى بدعم عمدة مدينة فينيكس كيت جاليجو، التي وصفت عمليات التوصيل بالطائرات بدون طيار بأنها "المستقبل"، وقالت إنها ستساعد مدينتها على "الحد من التلوث المحلي" وتعزيزها "بوصفها مرتعًا لتكنولوجيا الغد المبتكرة".

وبينما يتم إغلاق عمليات التوصيل بالطائرات بدون طيار لشركة أمازون في كاليفورنيا، فإنها ستواصل أنشطتها في كوليج ستيشن بولاية تكساس.

بعد فترة وجيزة من بدء استخدام الطائرات بدون طيار كسعاة في هاتين المنطقتين، ذكرت The Information أن الشركة قامت بعدد قليل من عمليات التسليم عبر هذه الطريقة، ويرجع ذلك في الغالب إلى قيود إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) التي تمنع الآلات من الطيران فوق الطرق أو الأشخاص ما لم تحصل أمازون على إذن بذلك. كل حالة. وصلت في النهاية إلى 100 عملية تسليم بطائرات بدون طيار بحلول منتصف عام 2023، على الرغم من أن ذلك كان على الأرجح بعيدًا عما كانت الشركة تأمل في الحصول عليه بحلول ذلك الوقت، لأنها تهدف إلى الوصول إلى 10000 عملية تسليم بحلول نهاية العام.

ومع ذلك، لا يبدو أن هذه النكسات قد ردعت أمازون، إنها تختبر حاليًا طائراتها بدون طيار MK30 من الجيل التالي والتي يمكنها الطيران ضعف طائراتها بدون طيار الحالية، وقالت أيضًا إنها ستنشر شحنات الطائرات بدون طيار في المزيد من المواقع في الولايات المتحدة العام المقبل.