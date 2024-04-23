موزيلا تحث واتساب على مكافحة المعلومات الخاطئة قبل الانتخابات العالمية

في عام 2024، سيتوجه أربعة مليارات شخص - حوالي نصف سكان العالم - في 64 دولة، بما في ذلك ديمقراطيات كبيرة مثل الولايات المتحدة والهند، إلى صناديق الاقتراع. وقد وعدت شركات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل ميتا ويوتيوب وتيك توك، بحماية نزاهة تلك الانتخابات، على الأقل فيما يتعلق بالخطاب والادعاءات الواقعية التي يتم تقديمها على منصاتها.

ومع ذلك، يغيب عن المحادثة تطبيق المراسلة المغلق WhatsApp، الذي ينافس الآن منصات التواصل الاجتماعي العامة من حيث النطاق والوصول. هذا الغياب أثار قلق الباحثين من مؤسسة موزيلا غير الربحية.

وقال أودانجا مادونج، وهو باحث كبير في موزيلا يركز على الانتخابات ونزاهة المنصة، لموقع Engadget: "ما يقرب من 90% من تدخلات السلامة التي تعهدت بها Meta قبل هذه الانتخابات تركز على فيسبوك وإنستجرام". "لماذا لم تلتزم شركة Meta علنًا بخريطة طريق عامة حول كيفية حماية الانتخابات داخل [WhatsApp]؟"

على مدى السنوات العشر الماضية، أصبح تطبيق واتساب، الذي اشترته شركة ميتا (فيسبوك آنذاك) مقابل 19 مليار دولار في عام 2014، الطريقة الافتراضية للتواصل بين أغلب دول العالم خارج الولايات المتحدة. في عام 2020، أعلن واتساب أن لديه أكثر من ملياري مستخدم حول العالم – وهو نطاق يقزم أي تطبيق تواصل اجتماعي أو مراسلة آخر باستثناء فيسبوك نفسه.

على الرغم من هذا النطاق، كان تركيز ميتا في الغالب على فيسبوك فقط عندما يتعلق الأمر بتدابير السلامة المتعلقة بالانتخابات. ووجد تحليل موزيلا أنه على الرغم من أن فيسبوك أصدر 95 إعلانًا سياسيًا يتعلق بالانتخابات منذ عام 2016، وهو العام الذي خضعت فيه الشبكة الاجتماعية للتدقيق بسبب مساعدتها في نشر الأخبار المزيفة وتعزيز المشاعر السياسية المتطرفة. أصدر واتساب 14 إعلانًا فقط. وبالمقارنة، أصدر كل من جوجل ويوتيوب 35 و27 إعلانًا لكل منهما، بينما كان لدى X وTikTok 34 و21 إعلانًا على التوالي. وكتب مادونغ في التقرير: "مما يمكننا أن نقوله من إعلاناتها العامة، يبدو أن جهود ميتا الانتخابية تعطي الأولوية بشكل كبير لفيسبوك".

تدعو Mozilla الآن Meta إلى إجراء تغييرات كبيرة على كيفية عمل WhatsApp خلال أيام الاقتراع وفي الأشهر التي تسبق الانتخابات وبعدها. وهي تشمل إضافة تسميات معلومات مضللة إلى المحتوى واسع الانتشار ("تمت إعادة التوجيه للغاية: يرجى التحقق" بدلاً من "إعادة التوجيه عدة مرات" الحالية)، وتقييد ميزات البث والمجتمعات التي تسمح للأشخاص بإرسال الرسائل إلى مئات الأشخاص في نفس الوقت ودفع الأشخاص إلى "الإيقاف مؤقتًا". وتفكروا” قبل أن يرسلوا أي شيء.

قال متحدث باسم الشركة لموقع Engadget إن أكثر من 16 ألف شخص وقعوا على تعهد موزيلا بمطالبة واتساب بإبطاء انتشار المعلومات السياسية المضللة.

بدأ تطبيق WhatsApp لأول مرة في إضافة الاحتكاك إلى خدمته بعد مقتل عشرات الأشخاص في الهند، أكبر سوق للشركة، في سلسلة من عمليات الإعدام خارج نطاق القانون التي أثارتها معلومات مضللة انتشرت على نطاق واسع على المنصة. وشمل ذلك الحد من عدد الأشخاص والمجموعات التي يمكن للمستخدمين إعادة توجيه جزء من المحتوى إليها، وتمييز الرسائل المعاد توجيهها بالتسميات "المعاد توجيهها". كانت إضافة علامة "إعادة التوجيه" بمثابة إجراء للحد من المعلومات الخاطئة - وكانت الفكرة هي أن الأشخاص قد يتعاملون مع المحتوى المعاد توجيهه بقدر أكبر من الشك.

قال مادونج: "لن يفكر شخص ما في كينيا أو نيجيريا أو الهند يستخدم واتساب للمرة الأولى في معنى علامة "إعادة التوجيه" في سياق المعلومات المضللة". "في الواقع، قد يكون له تأثير معاكس - أن شيئًا ما قد تم تقديمه بشكل كبير، لذلك يجب أن يكون ذا مصداقية. بالنسبة للعديد من المجتمعات، يعد الدليل الاجتماعي عاملاً مهمًا في إثبات مصداقية شيء ما.

جاءت فكرة مطالبة الأشخاص بالتوقف والتأمل من ميزة قام تويتر بتنفيذها ذات مرة حيث كان التطبيق يدفع الأشخاص إلى قراءة مقال فعليًا قبل إعادة تغريده إذا لم يفتحوه أولاً. قال تويتر إن المطالبة أدت إلى زيادة بنسبة 40٪ في عدد الأشخاص الذين فتحوا المقالات قبل إعادة تغريدها

وقد نشأ مطالبة WhatsApp بتعطيل ميزات البث والمجتمعات مؤقتًا من المخاوف بشأن قدرتها على إرسال الرسائل، سواء تم إعادة توجيهها أو غير ذلك، إلى آلاف الأشخاص في وقت واحد. وقال مادونج: "إنهم يحاولون تحويل هذا إلى منصة التواصل الاجتماعي الكبيرة التالية". "ولكن من دون النظر في طرح ميزات السلامة."

وقال متحدث باسم واتساب لموقع Engadget: "إن واتساب هي واحدة من شركات التكنولوجيا الوحيدة التي تقيد المشاركة عن عمد من خلال تقديم حدود إعادة التوجيه ووضع علامات على الرسائل التي تمت إعادة توجيهها عدة مرات". "لقد قمنا ببناء أدوات جديدة لتمكين المستخدمين من البحث عن معلومات دقيقة مع حمايتهم من الاتصال غير المرغوب فيه، والذي نوضحه بالتفصيل على موقعنا."

جاءت مطالب موزيلا نتيجة بحث حول المنصات والانتخابات التي أجرتها الشركة في البرازيل والهند وليبيريا. يعد الأول من أكبر أسواق WhatsApp، في حين يعيش معظم سكان ليبيريا في المناطق الريفية ذات معدل انتشار منخفض للإنترنت، مما يجعل التحقق التقليدي من الحقائق عبر الإنترنت شبه مستحيل. وفي جميع البلدان الثلاثة، وجدت موزيلا أحزابًا سياسية تستخدم بث واتساب يتم إبرازها بشكل كبير للناخبين "المستهدفين الصغار" من خلال الدعاية، وفي بعض الحالات، خطاب الكراهية.

كما أن طبيعة واتساب المشفرة تجعل من المستحيل على الباحثين مراقبة ما يتم تداوله داخل النظام البيئي للمنصة، وهو قيد لا يمنع بعضهم من المحاولة. في عام 2022، قام اثنان من أساتذة جامعة روتجرز، كيران جاريميلا وسيمون شاندراشود، بزيارة مكاتب الأحزاب السياسية في الهند وتمكنا من إقناع المسؤولين بإضافتهم إلى 500 مجموعة واتساب يديرونها. شكلت البيانات التي جمعوها أساسًا لمقالة كتبوها حائزة على جوائز بعنوان "ما الذي يتم تداوله على تطبيق WhatsApp الحزبي في الهند؟" على الرغم من أن النتائج كانت مفاجئة - فقد وجد جاريميلا وشاندراتشود أن المعلومات الخاطئة وخطاب الكراهية لا يشكلان في الواقع غالبية محتوى هذه المجموعات - أوضح المؤلفان أن حجم عينتهما كان صغيرًا، وربما تم استبعادهما عمدًا من القائمة. المجموعات التي يتدفق فيها خطاب الكراهية والمعلومات السياسية المضللة بحرية.

وقال مادونج: "إن التشفير هو بمثابة ذريعة لمنع المساءلة على المنصة". "في السياق الانتخابي، لا تتعلق المشاكل بالضرورة بالمحتوى فقط. يتعلق الأمر بحقيقة أن مجموعة صغيرة من الأشخاص يمكن أن ينتهي بهم الأمر إلى التأثير بشكل كبير على مجموعات من الأشخاص بسهولة. لقد أزالت هذه التطبيقات الاحتكاك بنقل المعلومات عبر المجتمع.