الأحد 05 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور بالتزامن مع شم النسيم

الخضار والفاكهة
الخضار والفاكهة

أسعار الخضر والفاكهة.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الخضار والفاكهة بسوق العبور صباح اليوم الأحد وذلك بالتزامن مع احتفالات شم النسيم.

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وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الخضار والفاكهة اليوم:
الطماطم بين 3 جنيهات و4.50 جنيهات.
البطاطس بين 4 جنيهات و11 جنيها.
البصل بين 5 جنيهات و9 جنيهات.
الكوسة بين 4 جنيهات و9 جنيهات
الباذنجان البلدي بين 2.50 جنيهات و7.50 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 جنيهات و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيهات و5 جنيهات.

الملوخية بين 6 جنيهات و10 جنيهات
البسلة بين 20 جنيهًا و22 جنيهًا.

الثوم بين 33 جنيها و43 جنيها.

البامية بين 30 جنيهًا و40 جنيهًا.
تفاح مصري 15 و25 جنيهًا.

برتقال الصيفي 4 و7 جنيهات.

الكيوي 60 و85 جنيها.

خوخ بلدي عريشى 15 و30 جنيها.
عنب بناتي أصفر 50 و90 جنيهًا.

عنب بناتي أحمر 50 و90 جنيهًا.

بلح سيوى 30 و60 جنيهًا
الجوافة 12 و22 جنيها.

الموز البلدى 7 و11 جنيهًا.

الموز المستورد 30 و60 جنيهًا.

كانتلوب 7 و10 جنيهات.

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