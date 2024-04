(شاهد) لعبة El Paso Elsewhere تتحول إلى فيلم

بدأت هوليوود بالفعل في استعراض عضلاتها في التكيف مع ألعاب الفيديو في أعقاب النجاح المذهل الذي حققه برنامج Fallout TV وفيلم Super Mario Bros. حتى الناشرين المستقلين يحصلون على بعض عقود التطوير الرائعة هذه. مثال على ذلك؟ يتم تحويل لعبة إطلاق النار الناجحة من منظور الشخص الثالث El Paso, Elsewhere إلى فيلم روائي طويل، وفقًا لما أوردته Deadline.

يجري لاكيث ستانفيلد، المرشح لجائزة الأوسكار، محادثات مع كل من النجم والإنتاج. يشتهر ستانفيلد بعدد كبير من الأفلام الرائعة، مثل آسف لإزعاجك، ويهوذا والمسيح الأسود، وكتاب كلارنس، من بين آخرين. كما سينتج الفيلم دي بونافينتورا بيكتشرز وكولين ستارك.



تحتوي اللعبة على لاعبين يتحكمون في صياد مصاصي الدماء المدمن على المخدرات بينما يتعقب صديقته السابقة التي تمتص الدم والتي تهدف إلى إنهاء العالم. وسيتبع الفيلم بنية قصة مماثلة، وفقًا للموعد النهائي. تمت الإشادة باللعبة المستقلة لكونها تكريمًا رائعًا لألعاب إطلاق النار من منظور الشخص الثالث مثل سلسلة Max Payne، على الرغم من أنها تفوح بسحر سريالي تمامًا. بمعنى آخر، يبدو الأمر منطقيًا كفيلم.

بالطبع، هذه مجرد أحدث نسخة من ألعاب الفيديو لاختبار اتصال الرادار الخاص بنا. تم تجديد Fallout وThe Last of Us وTwisted Metal للموسم الثاني. سيحصل فيلم Super Mario Bros على تكملة ويتم أخيرًا تحويل The Legend of Zelda إلى فيلم. في الآونة الأخيرة، أُعلن أن لعبة Dredge لصيد الأسماك المليئة بالرعب سيتم تحويلها إلى فيلم، كما هو الحال مع لعبة الحركة Sifu.

هناك أيضًا رسوم كاريكاتورية قادمة تعتمد على Splinter Cell وVampire Survivors وGolden Axe. هذا ليس كل شئ. هناك أفلام قادمة مستوحاة من Borderlands وMinecraft وGears of War وغيرها الكثير، ناهيك عن عالم Sonic the Hedgehog السينمائي متعدد الوسائط.

أصبحت ألعاب الفيديو وهوليوود صديقتين أخيرًا، بعد عقود من البدايات الخاطئة. الآن، أعطوني سلسلة مقتبسة عن Seaman "الحيوان الأليف الافتراضي" في عصر Dreamcast، أيها الجبناء.