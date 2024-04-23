أشرف صبحي: الاستثمار في الشباب يحقق التنمية الشاملة (صور)

في مستهل جولته بمحافظة شمال سيناء

استقبل الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وذلك قبل بدء الجولة التفقدية التي يقوم بها الوزير بالمحافظة ضمن الاحتفال بالعيد القومي لها.

وتقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في بداية كلمته بالتهنئة للمحافظ وجميع أبناء شمال سيناء بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

وأكد حرص الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة في جميع فعالياتها على الاستثمار في الشباب من أجل الدفع بعجلة التنمية من أجل تحقيق التنمية الشاملة في جميع أنحاء محافظات الجمهورية، وخاصة محافظة شمال سيناء.

دعم الشباب وتمكينهم

كما شدد وزير الشباب والرياضة على اهتمام الدولة الكبير بدعم الشباب وتمكينهم من خلال مختلف البرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الرياضية التي تنفذها الوزارة في المحافظة.

وتقدم الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بالترحيب بوزير الشباب والرياضة في المحافظة، مؤكدا أن زيارة الوزير إلى المحافظة تأكيدا على اهتمام الوزير والوزارة بدعم الشباب في شمال سيناء، والحرص الدائم على تعزيز التعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة في مختلف المجالات.

وأوضح محافظ شمال سيناء أن ما شهدته محافظة شمال سيناء خلال الفترة الماضية، يؤكد أن هناك نقلة نوعية في كل المجالات، خاصةً فيما يتعلق بشباب والرياضة بالمحافظة، إذ تم إنشاء العديد من المنشآت الشبابية والرياضية الحديثة، وتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية التي ساهمت بشكل كبير في تنمية مهارات الشباب وصقل مواهبهم، وتعزيز شعورهم بالانتماء والوطنية.

جدير بالذكر أن محافظة شمال سيناء تحتفل بعيدها القومي في الخامس والعشرون من شهر أبريل من كل عام، وذلك تخليدا لذكرى تحرير المحافظة عام 1973، إذ ستشهد المحافظة خلال هذه الاحتفالات العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية.