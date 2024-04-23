اختبار 736 موظفا ببرنامج المسار الوظيفي بـمياه سوهاج

تجري شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اختبارات اجتياز برنامج المسار الوظيفي لعدد 736 موظفًا بالشركة ، تحت إشراف الإدارة العامة للمسار الوظيفى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى صرح بذلك السيد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب .

وأكد عبدالغفار على أهمية نظام المسار الوظيفي واختبارات تقييم الأداء واعتباره شرط اساسى لترقية العاملين بعد حصولهم على التدريب المهني لكل تخصص واجتيازهم جميع الاختبارات وذلك بغرض رفع كفاءة أداء العمل بالشركة من خلال الارتقاء بالعنصر البشري ، وتطوير القدرات فى النواحي الفنية والإدارية على حد سواء ،وتقديم خدمة متميزة للعملاء فى كافة القطاعات على مستوى الشركة بالكامل .

وأوضحت الاستاذة سميه عساف رئيس قطاع الموارد البشريه بالشركه أنه جارى اختبار أخصائي موارد بشرية - أخصائي زراعي - سكرتير تنفيذي - أخصائي تحليل بيانات - أخصائي نظم معلومات جغرافيه - أخصائي سلامه وصحه مهنيه - محاسب مالي - محاسب تجاري - أخصائي خدمه عملاء ومشتركين - مهندس تشغيل مياه - مهندس تشغيل صرف - مهندس صيانة كهربائية - كيميائي مياه - مهندس صيانة ميكانيكية - مهندس تخطيط وتطوير - مهندس مشروعات – كيميائي صرف لترقية نصف مدة هذا بالاضافة الى تخصصات مهندس تشغيل مياه و صرف - مهندس مشروعات - كيميائي مياه و كيميائي صرف و أخصائي موارد بشرية وادارية و أخصائي تدريب وأخصائي زراعي وأخصائي خدمة عملاء ومشتركين و سكرتير تنفيذي و أخصائي علاقات عامة و سلامه وصحه مهنيه - محاسب مالي - محاسب تجاري - فني ميكانيكا - فني كهرباء - فني تشغيل مياه - فني زراعي - فني تشغيل صرف - كاتب ومدخل بيانات - مراقب أمن - امين خزينه - قارئ ومحصل - فني مشروعات - امين مخزن - فني معمل - فني عدادات - فني سلامة وصحة مهنية - فني مساحة - فني حمله" لترقية الدرجة الوظيفية .

واشارت المهندسة دعاء ناصر مدير عام التدريب عن بدء الاختبارات يوم الاحد الموافق 21أبريل2024 والتى تستمر حتى يوم الأربعاء 24 من نفس الشهر وأضافت انه تم اجراء اختبارات نظرية للوظائف الادارية والمالية والتجارية واختبارات عملية للوظائف الفنية وذلك بمركز التدريب بمحطة مياه نيده .