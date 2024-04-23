الجيش السوداني يسقط طائرات مسيرة تستهدف مقره في شندي

قال شهود ومصادر بالجيش السوداني، إن الجيش استخدم صواريخ مضادة للطائرات، يوم الثلاثاء، لإسقاط طائرات مسيرة استهدفت مقره في مدينة شندي في أحدث حلقة في سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة.

طائرات مسيرة

ولم تصب أي من الطائرات المسيرة هدفها، بحسب مصادر الجيش. ولم يتسن لرويترز التحقق من التقرير بشكل مستقل.

وصل قائد الجيش السوداني ، الجنرال عبد الفتاح البرهان ، يوم الاثنين إلى شندي ، التي تبعد حوالي 180 كيلومترا (112 ميلا) شمال العاصمة الخرطوم ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام العسكرية في وقت سابق. ولم يتضح على الفور ما إذا كان لا يزال في المنطقة.

يقاتل الجيش السوداني قوات الدعم السريع شبه العسكرية للسيطرة على الدولة الشاسعة الواقعة في شمال إفريقيا.

هجوم الطائرات بدون طيار، يوم الثلاثاء، هو الثالث الذي يستهدف المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الجيش، كما تعرضت مدينة عطبرة، في ولاية نهر النيل أيضا، وولاية القضارف إلى الشرق لهجوم بطائرات بدون طيار.

واستخدم كل من الجيش وقوات الدعم السريع طائرات بدون طيار في الصراع الذي اندلع قبل عام.

ولم تعلن قوات الدعم السريع، التي تسيطر على جزء كبير من الخرطوم والمناطق الغربية من البلاد، مسؤوليتها عن أي من الهجمات. وقال سكان شندي إن الهجمات أثارت حالة من الذعر في البلدة.

تحذيرات من المجاعة

أثارت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع تحذيرات من المجاعة وشردت الملايين وقتلت الآلاف في تبادل إطلاق النار وأفسحت المجال لعمليات القتل العرقية التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها.

ويبدو من المرجح أن تمتد الحرب إلى مدينة الفاشر، آخر معقل للجيش في منطقة دارفور، حيث حذر الكثيرون من كارثة إنسانية.

حطمت الهجمات المحيطة بمدينة الفاشر السودانية هدنة كانت تحميها من حرب مستمرة منذ عام، مما أدى إلى تحذيرات من موجة جديدة من العنف الطائفي والمخاطر الإنسانية لنحو 1.6 مليون من السكان، المحشورين في عاصمة شمال دارفور.

الفاشر هي آخر مدينة رئيسية في منطقة دارفور الغربية الشاسعة التي لا تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع شبه العسكرية. واجتاحت قوات الدعم السريع وحلفاؤها أربع عواصم أخرى في ولايات دارفور العام الماضي، وألقي باللوم عليهم في حملة من عمليات القتل ذات الدوافع العرقية ضد الجماعات غير العربية وغيرها من الانتهاكات في غرب درافور.

ويقول سكان ووكالات إغاثة ومحللون إن القتال من أجل الفاشر، وهو مركز تاريخي للسلطة، يمكن أن يطول أمده، مما يؤجج التوترات العرقية التي ظهرت في أوائل عام 2000 في المنطقة وتمتد عبر حدود السودان مع تشاد.

يشمل سكان الفاشر ما يقدر بنحو نصف مليون شخص نزحوا خلال ذلك الصراع السابق، عندما أخمد الجيش، بمساعدة الميليشيات العربية التي تطورت إلى قوات الدعم السريع، تمردا من قبل الجماعات المتمردة غير العربية.