أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية، بافلوس ماريناكيس، أن بلاده أوضحت أنها لا تنوي إرسال أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا، لكي لا تتعرض قدرات الدفاع الجوي في البلاد للخطر.

وقال ماريناكيس، اليوم الثلاثاء، عبر محطة الإذاعة الوطنية "ريال إف إم": "أوضحت اليونان أنها لا تنوي إرسال أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا، وهذا من شأنه أن يعرض قدرات الدفاع الجوي في البلاد للخطر".

واتهمت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، يوم أمس الاثنين، حلفاء اليونان في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، بممارسة ضغوط قوية على البلاد لتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" و"إس-300".

وأكدت الصحيفة أنه تم ممارسة ضغوط أيضًا في قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة، وخلال مؤتمر صحفي يوم أمس الاثنين، شكك ماريناكيس، في التقرير، لكن المعارضة وصفت تصريحاته بأنها "غير متسقة"، واتهمت المتحدث بممارسة "الدبلوماسية السرية"، وردا على اتهامات أحزاب المعارضة، أعلن بافلوس ماريناكيس، رفض اليونان إرسال أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا.

وفي نهاية عام 2023، كانت أوكرانيا واليونان، تتفاوضان بشأن توفير الضمانات الأمنية.

فيما سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" التابعة للقوات الروسية، على مواقع أكثر فائدة في منطقة العملية الخاصة، وضربت تشكيل المشاة الآلي 59 واللواء الآلي 72 ولواء الدفاع الأرضي 128 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ستارومايورسكوي وفودياني وأوروجاينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 95 فردًا عسكريًا وثلاث مركبات ومدفعا ذاتي الحركة من عيار 155 ملم من طراز "قيصر" المصنوع في فرنسا، بالإضافة إلى محطة الحرب الإلكترونية "نوتا".

وألحقت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، أضرارًا بأفراد ومعدات اللواء الميكانيكي 65 ولواءي الدفاع الأرضي 121 و126 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه، وبيريسلاف وزولوتايا بالكا في مقاطعة خيرسون.

وفقد العدو ما يصل إلى 70 عسكريًا، وناقلة جند مدرعة وشاحنتين صغيرتين، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من عيار 155 ملم من طراز "إم777"، ومدفعي هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم، بالإضافة إلى مدفع ذاتي الحركة من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم.



