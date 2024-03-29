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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. زلزال بقوة 5.8 درجة يهز غرب اليونان

بوابة الوفد الإلكترونية

هزّ زلزال قوي، بلغت شدته 5.8 درجة، غرب اليونان، صباح اليوم (الجمعة)، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

 

وبحسب بيانات معهد البحوث الجيوديناميكية في العاصمة اليونانية أثينا، وقع الزلزال في الساعة 9:12 صباحاً بالتوقيت المحلي (12:8 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا)، وكان مركزه في قاع البحر على بُعد نحو 20 كيلومتراً قبالة الساحل الغربي لشبه جزيرة بيلوبونيز بالقرب من جزر ستروفاديس. وسبق ذلك زلزالٌ أقل قوة بلغت شدته 4.1 درجة في المنطقة.

 

ولم تذكر هيئة الدفاع المدني بعد ما إذا كانت هناك ضحايا أو أضرار في المباني. ولم يتم إصدار تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

 

وقال أحد سكان منطقة أولمبيا، القريبة من مركز الزلزال، في تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «شعرنا بهزات أرضية بالغة القوة... الجميع خرج هنا إلى الشارع».

 

وأفاد مراسلو وسائل إعلام محلية بأنه تم إخلاء عديد من المدارس. وشعر بالزلزال السكان في جميع أنحاء غرب اليونان، وجزيرة زاكينثوس السياحية، وحتى أثينا على بعد 300 كيلومتر.

 

ويقع أعمق جزء في البحر المتوسط بين غرب اليونان وجزيرة صقلية الإيطالية، الذي يبلغ نحو 5 آلاف متر. وتلتقي الصفائح الأفريقية والأوروبية في هذه المنطقة، وتحدث هناك زلازل قوية على نحو متكرر.

 

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