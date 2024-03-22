مجلس إدارة "غرفة الإسكندرية" يستقبل قنصل اليونان

لبحث سبل التعاون

استقبل مجلس ادارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة وحضور الأستاذ أحمد الوكيل، السيد يوانيس بيراجاكيس، القنصل العام لليونان بالإسكندرية

في بداية اللقاء قدم الأستاذ أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية نبذة عن الغرفة وتاريخها، ودورها منذ إنشائها حتى الآن، مؤكدًا أن محافظة الإسكندرية تمتلك أكبر ميناء بحري للتصدير

وأضاف أن مصر تمتلك العديد من اتفاقيات التجارة الحرة التي من الممكن الاستفادة منها لتعزيز التبادل التجاري وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

ومن جانبه أوضح أن العلاقات المصرية اليونانية علاقة صداقة وشراكة منذ سنوات، فمن الممكن أن نقول أن بين البلدين تجربة تاريخية مشتركة.

وأضاف أن مصر واليونان تجمعهما علاقات ثنائية متبادلة على مختلف الأصعدة والمجالات، ونرغب في مزيد من توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة وأن مصر تعد بوابة اليونان للتواصل مع الدول الأفريقية.

وأشار إلى أن التبادل التجاري بين مصر واليونان شهد ارتفاع في السنوات الماضية، ما يعزز من أهمية العمل سويًا لزيادة تللك النسبة، إضافة إلى توسيع حجم الاستثمارات اليونانية في مصر.

وفي ختام اللقاء اتفق الطرفين على عقد مزيد من اللقاءات خاصة بين مجتمع الأعمال السكندري واليوناني، لمناقشة آليات تعزيز التبادل التجارية والبدء في خطوات فعالة.

جاء ذلك بحضور الأستاذ أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية، وأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ عمرو مصيلحي والمهندس شريف الجزيري، والمهندس شريف بقطر، والمهندس البديوي السيد، والمهندس أحمد الكاتب، والأستاذ أشرف أبو إسماعيل، والأستاذ إسماعيل نبيل أبو حمده، والأستاذ محمود مرعي، والأستاذة بسنت قاسم مستشار الغرفة للعلاقات الخارجية.