السفير خطابي للوفد: الإعلام المصري مكون أساسي في المنطقة العربية لنقل الجرائم الإسرائيلية

١٦ الف دولار توزع لأفضل أعمال في جائزة التميز الإعلامي العربي

قال السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، أن المنطقة العربية خلال الفترة الماضية عانت من أزمات وكوارث طبيعية وحروب ، لذا ركزت جائزة التميز الإعلامي العربي هذا العام على هذا النوع من التغطيات، لافتا ان لجنة الجائزة برئاسة حمد البدري تتولي دراسة وتقييم الاعمال التي تقدمت بها الدول الأعضاء والمنظمات الممارسة لمهام إعلامية بشكل معمق واختيار الأفضل من بينها.

وصرح السفير خطابي ل"الوفد" ان الإعلام المصري مكون أساسي في مشهد الإعلام العربي، ودائما حريص على المساهمة في هذه الدورة، موضحا أن كثير من الأعمال تم تقديمها في العديد من الفئات ، لافتا الي اهتمام الإعلام المصري وتركيزه على نقل التطورات الحالية في قطاع غزة وكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة الي دور الإعلام في متابعة قضايا التنمية وتثقيف المواطن للحد من المخاطر المختلفة ومن بينهم قضية التغيرات المناخية.

واوضح السفير احمد رشيد ان هذه الدورة الثامنة لهذه اللجنة وأنه تم تخصيص ١٦ الف دولار توزع على للأعمال الفائزة بجائزة التميز العربي ، لافتا ان اللجنة سوف تقوم بفرز الاعمال المقدمة واختيار الموضوعات التي تتناسب مع موضوع الجائزة هذا العام وهو " إعلام الأزمات والكوارث والمخاطر"، لافتا أن هناك العديد القصص التي يعيشها اهل غزة تحت القصف الاسرائيلي ، بالاضافة الي الكوارث الطبيعية التي عاشتها بعض الدول العربية كالمغرب وليبيا واحدثهم فيضان الإمارات .

وتمثل مصر في اللجنة دكتورة مني الحديدي استاذ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة وعضو المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ، والتي تم تكريمها مؤخرا

وأوضح السفير خطابي انه بعد انتهاء اللجنة من تقييم الأعمال المشاركة واختيار أفضل الاعمال ، سوف يتم تقديمها لمجلس الإعلام العربي في دورته ال٤٥ والتي تقام في نهاية شهر مايو بالبحرين، لتكريم الفائزين وبعض الشخصيات العامة المؤثرة في الوطن العربي .

وفي اجتماع اللجنة ،أوضح السفير خطابي، أن هذه الدورة تكتسب أهمية بالغة، حيث تأتي متزامنةً مع ما يشهده عالمنا العربي من تحديات وازمات متشابكة، لا سيما الاحداث المأساوية المؤسفة الذي يشهدها قطاع غزة والأوضاع الإنسانية المتدهورة التي باتت تتصدر أولويات الاعلام العربي بكل ما يملك من أدوات، ناهيك عن الزلزال العنيف الذي ضرب منطقة الحوز بالمملكة المغربية، والذي خلف 2900 قتيل و5500 جريح وأضرار كلية أو جزئية تجسدت في تدمير ألاف البيوت والمباني والمعالم التاريخية، وكذلك أعاصير درنة الجارفة بدولة ليبيا، والتي أودت بحياة 3958 شخصاً وتسببت في فقدان 9 الاف آخرين وفقاً لإحصائيات منظمة الصحة العالمية.

كما أود في هذا الصدد ان أنوه بعمل هذه اللجنة الموقرة مشيداً بعملها الدؤوب رئاسةً واعضاءه وتفانيها في دراسة الاعمال حرصاً منها على إيصال الجوائز لمستحقيها بكامل النزاهة والحيادية.

وتوجه خطابي بالشكر لدولة الكويت (الدولة الراعية ) على دعمها لهذه الجائزة، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الاعلام العرب على لأعمال الجائزة بكل نواحيها، بدأً من التحضير والاعداد الجيد لاجتماعات اللجنة، وإمداد وتزويد اللجنة بكافة الوثائق التي من شأنها تسهيل عملها، مروراً بتجميع الترشيحات وتصنيفها وفقاً للفئات الخاصة بالجائزة، وضمان إطلاع أعضاء اللجنة على كافة الاعمال المطابقة دون استثناء، واستبعاد غير المطابق منها، وصولاً بإنجاز كافة الوثائق الخاصة بالجائزة.

واوضح خطابي ان اللجنة استلمت ١٠٠ ترشح، ما ببن أعمال تلفزيونية، وإذاعية، وصحفية، ورقمية، حيث بلغ عدد الاعمال المرشحة في فئة الأعمال التلفزيونية ( 48 عمل)، وفي فئة الأعمال الاذاعية ( 24 عمل)، وفئة الصحافة المكتوبة (7 عمل)، وفي فئة الإعلام الالكتروني ( ٩ أعمال)، فيما بلغ عدد الشخصيات والمؤسسات التي تم ترشيحها للتكريم (3)، وهو الامر الذي يبرز اكتراث وسائل الاعلام والجهد الكبير الذي يقوم به الإعلاميين في تغطية الاحداث الحالية مهما بلغت خطورتها وصعوبتها .

وأوضح الأمين العام المساعد ان جائزة التميز الإعلامي العربي تم إطلاقها في عام 2015 بقرار من مجلس وزراء الإعلام العرب لتشجيع الإبداع والابتكار والتميز الإعلامي، حيث نُظمت دورتها الأولى في عام 2016 ولحقتها ست دورات خُصصت لمواضيع إعلامية مختلفة، وكان أبرزها الدورة الرابعة التي تم تخصيصها لدعم مدينة القدس تحت عنوان "القدس في عيون الإعلام" إسهاماً في المحافظة على الطابع الحضاري والروحي المتميز لهذه المدينة المقدسة.

من جانبه قال ممثل دولة الكويت حمد البدري رئيس لجنة التميز الإعلامي العربي، ان اللجنة تضم أهم وأبرز المختصين في مجال الإعلام العربي، مما يجعل آلية أختيار الأعمال المتميزة على درجة عالية من الدقة في المضمون والجودة، لافتا إن مجال الجائزة بدورته الثامنة حسب ما تم الاتفاق عليه من قبل أعضاء اللجنة يحمل عنوان" إعلام الأزمات والكوارث والمخاطر".

من جانبه قال ممثل دولة الكويت حمد البدري رئيس لجنة التميز الإعلامي العربي، ان اللجنة تضم أهم وأبرز المختصين في مجال الإعلام العربي، مما يجعل آلية أختيار الأعمال المتميزة على درجة عالية من الدقة في المضمون والجودة، لافتا إن مجال الجائزة بدورته الثامنة حسب ما تم الاتفاق عليه من قبل أعضاء اللجنة يحمل عنوان" إعلام الأزمات والكوارث والمخاطر".