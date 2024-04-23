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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

صحية ولذيذة.. طريقة عمل البطاطس المقرمشة بالقلاية الهوائية

البطاطس المقرمشة
البطاطس المقرمشة بالقلاية الهوائية

البطاطس المقلية من الأكلات التي لا يقاومها الجميع، فتتميز بقوامها المقرمش ومذاقها اللذيذ، إلا أنها تحتوي على نسبة عاليه من الدهون مما تشكل خطرًا كبيرًا على الضغط وتسبب زيادة كبيرة في الوزن، لذا نقدم لك طريقة عمل البطاطس المقرمشة بالقلاية الهوائية، للحصول على المذاق المطلوب مع كمية دهون أقل.

البطاطس المقرمشة بالقلاية الهوائية

طريقة عمل البطاطس المقرمشة بالقلاية الهوائية

المقادير

- البطاطس : 3 حبات (مقطعة أرباع)

- زيت الزيتون : ملعقة صغيرة

- بابريكا : ربع ملعقة صغيرة

- مسحوق الثوم : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

 

طريقة التحضير

سخني المقلاة الهوائية على حرارة 380 درجة فهرنهايت.

ضعي البطاطس في وعاء مع زيت الزيتون، والبابريكا، ومسحوق الثوم، والملح، والفلفل الأسود، وقلبي جيداً حتى تختلط المكونات.

ضعي شرائح البطاطس في سلة المقلاة الهوائية، واطهيها لمدة 8 دقائق، ثم استخدمي الملقط لتقليب البطاطس، وأعيدي الطهي مرة أخرى لمدة 5-7 دقائق إضافية.

أخرجي البطاطس من المقلاة، وقدميها ساخنة فوراً.

 

فوائد تناول البطاطس

يعالج مشاكل الهضم

تعد البطاطس غنية بالنشا المقاوم الذي يعمل كغذاء للبكتيريا الجيدة في الأمعاء. تساعد هذه البكتيريا في هضم الطعام بطريقة أكثر فعالية. كما أنها مصدر جيد للألياف الغذائية، مما يساعد على توفير الجزء الأكبر من حركة الأمعاء الصحية. مزيج من هذه الخصائص يساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي ويمنع الإمساك والالتهابات ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى.

 

فقدان الوزن

على الرغم من أن هذه الفائدة مرتبطة بتناول البطاطس، إلا أنها تعتمد بشكل أساس على طريقة الطهي الخاصة بها، فالشوي أو السلق تساعدان في ذلك، في حين أن القلي من شأنه أن يسبب زيادة الوزن.

تحتوي البطاطس على الألياف الغذائية والتي تساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول من الزمن، مما يقلل من كمية السعرات الحرارية المتناولة لاحقًا خلال اليوم.

 

حماية العظام

تحتوي البطاطس على الكثير من المغذيات الضرورية والمفيدة لصحة العظام، مثل: الحديد، والفسفور، والكالسيوم، وهذا يعني أن تناولها يساعد في حماية العظام وتعزيز صحتها، في المقابل، يلعب الحديد والزنك دورًا كبيرًا في تصنيع الكولاجين المهم للحفاظ على صلابة العظام.

 

خفض خطر الإصابة بالسرطان

من أهم فوائد البطاطس أنها تعمل على خفض خطر الإصابة بالسرطان، وذلك من خلال احتوائها على حمض الفوليك الذي يلعب دورًا مهمًا في إصلاح الشيفرة الوراثية المتضررة في الجسم ومنع الخلايا السرطانية من الانتشار.

كما أن مضادات الأكسدة الموجودة في البطاطس تعمل على خفض مستويات الجذور الحرة في الجسم والتي تساهم في رفع خطر الإصابة بالسرطانات المختلفة.

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