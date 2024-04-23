إطلاق أول منصة رقمية للمزادات العقارية في مصر

أعلنت منصة "بـــالمزاد دوت كوم" انطلاق أعمالها في السوق المصرية، لتكون أول منصة رقمية للمزادات العلنية العقارية في السوق المصري، والتي سيتم من خلالها بيع الأصول المملوكة لأي جهة أو أفراد بنظام المزاد العلني أو العرض المباشر عبر المنصة الإلكترونية "بـــالمزاد دوت كوم".

وأكدت المنصة أنها تركز على توفير حلول لكل المشكلات التي تواجه المزادات التقليدية، كما أنها تضمن اتمام عملية بيعية قانونية وآمنة سواء للمؤسسات أو الأفراد، حيث تركز المنصة حاليًا على المؤسسات على أن تأتي عملية البيع للأفراد من خلال المنصة قريبًا.

قال محمود فرحات، شريك مؤسس لمنصة "بـــالمزاد دوت كوم"، إن خطة الدولة للتحول الرقمي تفرض على كافة الكيانات الاقتصادية زيادة حجم الاعتماد على التكنولوجيا في إدارة أعمالها، مشيرًا إلى أن المنصة قامت بدراسة مزايا وعيوب الطريقة التقليدية للمزايدة العلنية وقدمت حلولًا ومزايا تعظم من فكرة البيع بالمزايدة وتحقق أعلى عائد في وقت قياسي.

وأوضح أن المزاد العلني آلية قانونية تلتزم بها البنوك أو الجهات الحكومية الراغبة في بيع أصول مملوكة لها أو آلت ملكيتها إليها، لذا فإن المنصة ستركز على الالتزام بشروط القانون في عقد المزاد ولكن مع إضافة بعض التطورات التكنولوجية التي تضمن مشاركة عدد أكبر في المزايدة وضمان الوصول لأعلى سعر.

وتابع أن المنصة لديها قاعدة عملاء قوية للمهتمين بشراء الأصول المختلفة من أراضي ووحدات عقارية وفنادق ومحلات تجارية وأصول متنوعة أخرى، حيث أن منصة "بـــالمزاد دوت كوم" تضمن لشركاء نجاحها من الجهات البائعة الوصول لأكبر عدد من العملاء المهتمين بشراء الأصل المعروض، لافتا إلى أن هناك خطة قوية لزيادة حجم العملاء المهتمين بشراء هذه الأصول من داخل مصر وخارجها.

وأكد عمر ديوي، شريك مؤسس لمنصة " بـــالمزاد دوت كوم"، أن الاعتماد على التكنولوجيا وتقليل الاعتماد على العنصر البشري في عملية المزايدة يرفع معدلات الشفافية والحيادية في عملية البيع، كما أنه يحقق مصلحة كلًا من البائع والمشتري، لافتًا إلى أن المنصة تأخذ في الاعتبار كافة الضمانات القانونية التي تحافظ على عملية نقل الملكية وتحويل قيمة الأصل المباع.

ولفت إلى أن "بـــالمزاد دوت كوم" تعرض 3 قوائم للأصول على المنصة، وهي إما أصول معروضة للمزاد، أو أصول يتم تقديم عرض مباشر لها، أو أصول متاحة ولم يتم طرحها بعد للمزايدة ولكن في حالة تقدم عدد من الطلبات على أصل معين معروض في هذه القائمة فيتم تجهيزه تمهيدًا لبيعه بالمزاد.