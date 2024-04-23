الاتحاد الروسي: أمريكا لم ولن تكون مؤيدة لمفاوضات واتفاقات سلام في أوكرانيا

اتهمت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) فالينتينا ماتفيينكو، الولايات المتحدة بأنها لم تكن داعمة للسلام في أوكرانيا طوال العامين الماضيين.

وقالت ماتفيينكو- في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك"، اليوم، الثلاثاء- "إن الأمريكيين لم ولن يكونوا مؤيدين لمفاوضات واتفاقات سلام طوال هذين العامين مع أوكرانيا".

وأضافت: "ستستمر واشنطن في سياستها المتطرفة هذه بتخصيص أموال لأسلحة وصواريخ طويلة المدى لكييف".

وتابعت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: "أن مصادرة الأصول الروسية تدمر الاقتصاد العالمي وتُفقد الثقة في هذا الاقتصاد"، مشيرة إلى أن مصادرة الأصول الروسية عمل غير قانوني وغير شرعي على الإطلاق.

وأكدت ماتفيينكو، أن الجميع في أوروبا يفهمون ذلك، كما أن أوروبا تعلم أن ردنا سيكون صارما. وأضافت: "أنه ليس من مصلحة الأوروبيين تجميد الأصول أو الفوائد على دخل هذه الأصول".

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع جمدت بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نحو نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية، البالغة حوالي 300 مليار يورو.

ووافق مجلس النواب الأميركي، السبت الماضي، على مشروع قانون يسمح بمصادرة الأصول الروسية ويحظر إلغاء تجميدها ويمنح الولايات المتحدة صلاحيات تعويض كييف وتوظيف هذه الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا.

في سياق آخر.. قالت ماتفيينكو، إن بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة ستظهر أفكار أكثر عقلانية حول احتمالات المواجهة مع روسيا.

وأضافت أن العديد من الأوكرانيين يطالبون بوقف الحرب والجلوس إلى طاولة المفاوضات".

وتابعت: "لقد جرى تضليل العديد من الأوكرانيين وأغلبهم بحسب استطلاعات الرأي، يطالبون بوقف الحرب والجلوس إلى طاولة المفاوضات".

يُذكر أن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أعلن، مؤخرا، أنه لا توجد حاليا معطيات لتحول الوضع في أوكرانيا نحو المسار السلمي، مؤكدا أن الأولوية المطلقة بالنسبة لبلاده تتمثل بتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة.

من جهة أخرى سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" التابعة للقوات الروسية، على مواقع أكثر فائدة في منطقة العملية الخاصة، وضربت تشكيل المشاة الآلي 59 واللواء الآلي 72 ولواء الدفاع الأرضي 128 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ستارومايورسكوي وفودياني وأوروجاينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 95 فردًا عسكريًا وثلاث مركبات ومدفعا ذاتي الحركة من عيار 155 ملم من طراز "قيصر" المصنوع في فرنسا، بالإضافة إلى محطة الحرب الإلكترونية "نوتا".

وألحقت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، أضرارًا بأفراد ومعدات اللواء الميكانيكي 65 ولواءي الدفاع الأرضي 121 و126 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه، وبيريسلاف وزولوتايا بالكا في مقاطعة خيرسون.