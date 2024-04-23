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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عقوبات مباراة ديربي غضب ميلانو

ميلان وإنتر ميلان
ميلان وإنتر ميلان

أعلن القاضي الرياضي عن العقوبات حول مباراة ديربي الغضب بين ميلان والإنتر بعد فوز النيراتزوري بهدفين لهدف في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي.

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رسميا إنتر يتوج بطلاً للدوري الإيطالي بعد هزيمة ميلان

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إنتر يتقدم على ميلان في الشوط الأول بـ ديربي الغضب


وتوج إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي، بعد فوزه على الروسونيري بهدفين لهدف، وشهدت المباراة 3 بطاقات حمراء، ثنائي ميلان ثيو هيرنانديز ودافيد وكالابريا، ودينزل دومفريس لاعب الإنتر.

وقرر القاضي الرياضي معاقبة كالابريا بإيقافه مباراتين بعدما اتعدى فراتسي لاعب الإنتر عليه في الوجه.

بينما جاءت عقوبة ثيو هيرنانديز بالإيقاف مباراة واحدة بسبب السلوك الغير صحيح تجاه المنافس مع توقيع غرامة مالية عليه قدرها 10 آلاف يورو.

بالإضافة لإيقاف دومفريس ظهير إنتر ميلان لمباراة واحدة مع وجود نفس الغرامة الموقعة على ثيو، بعدما تشاجر مع الأخير في بداية الشوط الثاني.

وتوج النيراتزوري بلقب الدوري الإيطالي 2023-2024 قبل نهاية البطولة بخمس جولات كاملة.
 

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