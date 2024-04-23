أبو قير للأسمده يستضيف المقاصة بدوري المحترفين

يلتقي فريق ابو قير للاسمده متصدر المجموعة بقيادة محمد عطيه برصيد 39 نقطة مع فريق مصر للمقاصة صاحب المركز التاسع بقيادة طارق حجاج برصيد 12 نقطة، على ملعب نادي ابو قير، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثانية لمجموعة الهبوط بدوري المحترفين.

نتيجة الدور الأول:

وحقق فريق ابو قير الفوز بهدفين نظيفين في الدور الأول، بينما شهدت الجولة الماضية

الجولة الماضية :

فوز فريق ابو قير للاسمده على فريق النصر للتعدين بهدفين نظيفين بينما تلقي فريق مصر للمقاصة الهزيمة من فريق جمهورية شبين بثلاثية مقابل هدف.

ترتيب مجموعة الهبوط بعد انتهاء مواجهات الجولة السادسة :

1- ابو قير للاسمده 39 نقطة

2- بترول أسيوط 36 نقطة

3- أسوان 35 نقطة

4- وي 33 نقطة

5- دكرنس 32 نقطة

6- جمهورية شبين 24 نقطة

7- مكادى 23 نقطة

8- النجوم 17 نقطة

9- مصر للمقاصة 12 نقطة

10- النصر للتعدين 7 نقاط