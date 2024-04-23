دكرنس يحل ضيفاً على جمهورية شبين بدوري المحترفين

يستضيف فريق جمهورية شبين صاحب المركز السادس بقيادة أحمد جمعة برصيد 24 نقطة فريق دكرنس صاحب المركز الخامس بقيادة بقيادة حسن موسي برصيد 32 نقطة، على ملعب نادي شبين الكوم، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثانية لمجموعة الهبوط بدوري المحترفين .

نتيجة الدور الأول:

كانت نتيجة الدور الأول، حيث حقق فريق جمهورية شبين الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.

الجولة الماضية :

وأسفرت الجولة الماضية عن فوز دكرنس على نظيره مكادي، بينما حقق فريق جمهورية شبين الفوز على فريق مصر للمقاصة.

ترتيب مجموعة الهبوط بعد انتهاء مواجهات الجولة السادسة :

1- ابو قير للاسمده 39 نقطة

2- بترول أسيوط 36 نقطة

3- أسوان 35 نقطة

4- وي 33 نقطة

5- دكرنس 32 نقطة

6- جمهورية شبين 24 نقطة

7- مكادى 23 نقطة

8- النجوم 17 نقطة

9- مصر للمقاصة 12 نقطة

10- النصر للتعدين 7 نقاط