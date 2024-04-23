نسخة طبق الأصل|ابنة شريهان تثير الجدل ليلة عيد ميلادها

بحروف من نبض القلب وحنان و دفء حضن الأم هنأت النجمة القديرة شريهان ابنتها لولوة في عيد ميلادها بـ رسالة مؤثرة ملئية بالمشاعر الفياضة لتبرز مدى حبها وتعلقها بابنتها.

وحرصت شريهان الأحتفال بعيد ميلاد ابنتها لولوة على طريقتها الخاصة، بنشر بعض الصور لها عبر حسابها الشخصي بالإنستجرام، مع كتابة رسالة ملئية بالدفء والحب والحنان لها.

وجاءت الرسالة لتصحى مشاعر رواد السوشيال ميديا وتعكس نعمة الأمومة والأعتزاز بها، حيث كتبت شريهان لأبنتها، قائلة: " إبنتي الرائعة .. حماك الله من كل سوء، وجعلك الله سعيدة وبخير وصحة وسلام، راضية مرضية و قرّة عين لي و لشقيقتك تالية القرآن الكريم،فقلبي دقاته تنطق بحروف إسمك لأحيا كل يوم من جديد، قلبي راضي عنك ليوم الدين ومتشرف وفخور بيكي وكل ما أتمناه أن أراكي أسعد وأنجح بنات الدنيا".

وتملك لولوة ذوق هادئ يجعلها تنجذب نحو الأزياء الجذابة بسيطة التصميم والتي لا تحمل الكثير من التطريز، كما انها تفضل ارتداء الأزياء الجلدية والمجسمة والقصيرة لتستعرض قوامها الرشيق على خطى عارضات الأزياء.

أما عن ذوق النجمة شريهان فهي أسطورة استطاعت ان تتربع على عرش الأناقة بمختلف إطلالاتها الجذابة والأنوثية والجرئية والهادئة، فكانت أبرز من تألق بقطع الأزياء المطرزة بالكامل ليطلق عليها ملكة الأستعراضات الأولى فلا يستطيع أحد أن ينافسها في الجمال والرقي والأناقة.

ومازالت شريهان مثال للمرأة المتمردة التي تتمرد على الوضع الحالي وتخلق لذاتها طابع خاص مميز لا يشبه أحد ويسعي الكثيرات على تقليده دون جدوى.

واحتلت الإكسسوارات اللافته والمرصعه بحبات الكريستال والؤلؤ مكانة كبيرة في حياة شريهان، فكانت دائمًا التزين بها لتغيير ملامح إطلالتها وتظهر كالنجمة المتألقة وسط السماء وباقي النجوم.

شريهان

شريهان واسمها الكامل شريهان أحمد عبد الفتاح الشلقاني (مواليد 6 ديسمبر 1964 في القاهرة) هي ممثلة مصرية، تعد واحدة من رواد الفن الاستعراضي المصري وأيقونة الفوازير الرمضانية خلال حقبة التمانينات والتسعينات.

ولدت شريهان لعائلة مرموقة حيث والدها هو المحامي "أحمد عبد الفتاح الشلقاني" أحد أشهر دكاترة القانون المصري ووالدتها هي "عواطف محمود هاشم" سيدة أعمال وعارضة أزياء سابقة، ولديها من الإخوة كل من الراحل عازف الغيتار المصري عمر خورشيد وجيهان أرملة المعلق الرياضي فايز الزمر والسيدة هويدا زوجة المخرج كريم ضياء الدين.

كانت شريهان تهوى الرقص والغناء منذ صغرها فدرست رقص الباليه أثناء مرحلتها الدراسية. تزوجت النجمة شريهان في أول حياتها من رجل الاعمال السعودي علال الفاسي ولكنها انفصلت عنه وتزوجت من رجل الأعمال الأردني "علاء خواجه" ولها ابنتيها لؤلؤة و تاليا.

عن حياتها

ولدت في القاهرة، تعدّ من أهم الفنانات المصريات، بدأت حياتها الفنية وهي في الرابعة من عمرها وعملت في المسرح والسينما والتلفاز، توقفت عن العمل الفني عام 2002 بعد تعرضها للمرض الذي أثّر على عملها في السنوات الأخيرة.

وعادت إلى التلفاز بأول أيام رمضان عام 2021 بإعلان تلفزيوني لشركة فودافون.

درست شريهان الحقوق وقد أنهت دراستها بعد سن 18 من الجامعة بحيث كانت تنوي أن تساعد والدها في إدارة أعماله إلا أن حبها للفن جعلها تصبح راقصة استعراضية وممثلة محترفة حيث تلقت دروس خاصة بالرقص التعبيري ورقص الباليه في مدارس في باريس. اكتشف الفنان الراحل عبد الحليم حافظ شريهان وهي طفلة من خلال شقيقها عمر خورشيد وأول أعمالها كان عبر فيلم "ربع دستة أشرار" و فيلم "قطة على نار" عام 1978م.

بعد ذلك انتقلت شريهان نقلة نوعية بعد 5 سنوات أثناء مشاركتها في فيلم "الخبز المر" أمام الفنان الراحل فريد شوقي عام 1982م. دخلت شريهان عالم الفوازير عام 1985م أول مرة ولمعت بحيث أصبحت الاستعراضية الأولى في مصر لأدائها العالي سنين متتالية. برز شريهان في مسرحيات متعددة بأدوار استعراضية منها: "سك على بناتك" ، "علشان خاطر عيونك" عام 1989م، "المهزوز".

تعرضت شريهان لحادث سير مروع أدى لكسر العمود الفقري لها عام 1990م وقد سافرت إلى الخارج من أجل العلاج وقد امتنعت عن العمل فترة زمنية مدتها سنتين بحيث عادت بنشاط بعد العلاج عام 1994م بمسرحية" شارع محمد علي". أصيبت شريهان بمرض السرطان تحديدا في الغدد اللعابية مما أدى إلى قيامها لعدة عمليات جراحية في جانب خدها الأيمن لإزالة الورم واستئصاله .

حياتها الفنية

برعت في بدايتها في المسرح في سك على بناتك وعلشان خاطر عيونك أمام الفنان فؤاد المهندس، ومسرحية شارع محمد علي أمام فريد شوقي، عملت في السينما بالعديد من الأدوار السينمائية أهمها أفلام الطوق والأسورة المرأة والقانون وفضيحة العمر وعرق البلح وميت فل والحب والرعب وخلي بالك من عقلك وغيرها العديد من الأفلام السينمائية، وبالنسبة للدراما التليفزيونية قدمت العديد من الأدوار التلفزيونية منها دمي ودموعي وابتسامتي، وأما في الفوازير فلقد كانت النجمة الأولى في الفوازير بمصر مع الفنانة نيللي وأصبحت حينها نجمة الشباب الأولى التي يحتذى فيها، توقفت عن التمثيل بعد إصابتها بالمرض.

حياتها الخاصة

والدها "أحمد عبد الفتاح الشلقاني"، وهي الأخت غير الشقيقة من الأم لعازف الجيتار عمر خورشيد، كما أنها متزوجة من رجل الأعمال الأردني «علاء الخواجة» وقد أنجبت له لؤلؤة وتالية القرآن.