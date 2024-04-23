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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين اليونايتد والسيتي

مانشستر سيتي واليونايتد
مانشستر سيتي واليونايتد

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موعد المباراة النهائية لمباراة نهائي كأس الاتحاد والتي ستجمع بين مانشستر يونايتد والسيتي.

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وستكون مباراة مانشستر سيتي واليونايتد في الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي، (الساعة السادسة بتوقيت القاهرة) حسب البيان الرسمي من الاتحاد الإنجليزي.

وأشار الاتحاد الإنجليزي في بيانه أن اختيار هذا التوقيت جاء بعد مناقشات مع الشرطة والسلطات والمحطات التلفزيونية المحلية، وأضاف الاتحاد أنه يفضل إقامة المباراة النهائية في وقت مبكر من المساء في السنوات الأخيرة.

لكن قرر الاتحاد الإنجليزي العودة إلى الموعد التقليدي بعد الظهر في الموسم الماضي بناءً على نصيحة الشرطة، وهو ما يتكرر في النسخة الحالية.

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