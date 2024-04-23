الأسعار تشتعل في بلد الأسماك.. والإسكندرية تواجه بحملة "خليها تعفن"

التجار: حملات المقاطعة تسببت لنا فى خسائر فادحة

سادت حالة من الغضب والاستياء بي أهالى الإسكندرية، نتيجة الارتفاع الملحوظ للأسماك مما تسبب فى غضب المواطنين واتهم التجار بالجشع لرفع سعر الأسماك بشكل غير مسبوق رغم تنوع مواردها.

وشهدت أسعار البلطي والجمبري وبعض المأكولات البحرية الشعبية، ارتفاعًا في أسواق السمك وحلقة الأنفوشى بالإسكندرية، إلى الارتفاع من جديد في زيادة جديدة وذلك في بداية تعاملات فى أسواق الإسكندرية.

وتعد الأسماك وجبة رئيسية لتنوعها ووفرتها وانخفاض أسعارها مقارنة ببقية المدن الأخرى، لكن ثمة تغيّرات وأسباباً دفعت بعض سكان عروس البحر المتوسط إلى الدعوة لمقاطعة شراء الأسماك لإجبار البائعين على تخفيض الأسعار.

ووصلت حملة مقاطعة الأسماك إلى محافظة الإسكندرية، تحت شعار “خليه يعفن” نتيجة ارتفاع أسعار الأسماك بصورة جنونية قبل أعياد شم النسيم.

وكان قد دشن أهالى عروس البحر المتوسط "الإسكندرية" الحملات التي انتشرت من خلال توزيع بوسترات لها بوسائل المواصلات والأسواق طالبت باستمرارها لمدة أسبوع واحد على أمل انخفاض سعر السمك بعد ان ارتفعت الأسماك الشعبية، وهى أقل الأسماك إلى أسعار مبالغ فيها جدا حيث بلغ سعر كيلو البلطى ب115 جنيهًا، والخنينى الكيلو بلغ 60 جنيهًا والبورى بلغ قيمته 180 جنيهًا بينما سعر كيلو البربون بـ٢٥٠ جنيهًا. والجمبري يبدأ من ٢٥٠ويصل إلى ٦٠٠جنيه والكابوريا بـ٣٥٠ جنيهًا، وأم الخلول بـ٨٠ جنيهًا والبساريا أرخص أنواع الأسماك فبلغت ٣٠ جنيهًا وترتفع هذه الأسعار مع اختلاف مناطق الاسواق.

وأكدت نعمة السيد -موظفة- أنه يوجد وقفة لهذه الزيادات المستمرة بدأت باللحمة ثم الفراخ ونفاجأ بالسمك، وتساءلت لماذا الارتفاع المبالغ له فى السمك هو يأتي ربانى من البحر لماذا هذه الزيادات لذلك يلزم أن توجد وقفة لهذه المهزلة، استمرار المقاطعة ورفض الشراء، وتركها تعفن حتى يتراجع التجار عن هذه الأسعار المبالغ فيها.

وقال إبراهيم أحمد بالمعاش، إحنا مش عارفين نجدها من مين ولا مين ارتفاع أسعار الفراخ واللحمة والبصل وأخيرا الكارثة السمك وهو أكل الغلابة هل يعقل أن السمك الخنينى يصل سرعة الكيلو 60 جنيهًا، إذ جاء سعر كيلو السمك البلطي 90 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو السمك البوري 160 جنيهًا وسعر كيلو سمك السردين 150 جنيهًا وسعر كيلو الجمبري 400 جنيه والسبيط 350 جنيهًا وسعر كيلو سمك البربون 300 جنيه، والبساريا يصل سعرها 30 جنيهًا الكيلو رغم أن هذه المأكولات كلها أكل الغلابة حرام عليهم هما عاوزين يعملوا فينا إيه أكثر من كده . البساريا كانت ب 5 جنيهات الكيلو الآن تباع بسعر 30 جنيهًا.

قال السيد على تاجر سمك-تعرضنا خلال الأيام الحالية إلى خسائر فادحة بسبب الحملة المقاطعة، ولأول مرة تخلو الأسواق من عملائها وروادها وإتلاف الأسماك التي لا تجد من يشتريها.

وكشف أن هناك تجارًا يستغلون بعض الظروف الاقتصادية وتحرك الدولار لرفع الأسعار، فالمقاطعة تأتي هنا لضبط الأسواق والأسعار والحد من التلاعب من قبل التجار.

ولفت رئيس شعبة الأسماك، إلى أن هناك عوامل عدّة ترتبط بالسعر؛ منها أسعار الوقود لمراكب الصيد، وكذا وقود السيارات التي تنقل الأسماك إلى الأسواق وعدد العمالة التي تمتهن المهنة سواء من الصيادين أو البائعين، وكلٌ منهم مسؤول عن أسرٍ ويبحث عن سدّ احتياجاتهم من المستلزمات الأخرى. وشدد على «ضرورة تخفيض أسعار المنتجات الغذائية الأخرى على غرار اللحوم الحمراء والدواجن وعدم قصر الأمر على الأسماك»، متسائلاً: «كيف يبيع تاجر السمك بهامش ربح صغير وغيره من تجار السّلع الأخرى يحققون مكاسب كبيرة؟.

وأكد ضرورة انعقاد اجتماع طارئ لأعضاء الشعبة لبحث تداعيات إعلان مقاطعة شراء الأسماك لمدة أسبوع.

قال محمود القلش المتحدث الإعلامى لمديرية التموين بالإسكندرية، إن دور مديرية التموين هو دور رقابى فقط وهو متابعة وجود التسعيرة من عدمه، ويتم تحرير محضر للتاجر الذى يقوم بإخفاء التسعيرة وبيع الأسماك دون تسعيرة يتسبب فى المخالفة له أما ارتفاع الأسعار وانخفاضها فهو ليس لدي المديرية أى حق فى التدخل.