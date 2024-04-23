صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل وسط مخاوف من تسلل طائرة مسيرة (شاهد)

قالت مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن مهاجمة مسيرات داخل حدود الاحتلال الإسرائيلي، تنذر بتطورات كبيرة، فلأول مرة يحدث توسع في نطاق الجبهة الشمالية ومنذ ديسمبر العام الماضي ولأول مرة تدوي صفارات الإنذار في خليج حيفا وفي مناطق داخل الخط الأخضر.

اعتراض مسيرات أطلقت في مناطق جنوب لبنان

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول إنه تم اعتراض مسيرات أطلقت في مناطق جنوب لبنان، وأن الجيش الإسرائيلي ينفذ قصفا مدفعيا بالمناطق التي يزعم أن المسيرات انطلق منها.

صفارات الإنذار

وتابعت أن صفارات الإنذار تدوي من جديد خوفا من وجود مسيرات جديدة انطلقت من جنوب لبنان، وقد سبق ذلك 3 مرات أخرى تدوي فيها صفارات الإنذار، وهذا يعني أن التصعيد والعمليات مستمرة.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي يواصل حربه على قطاع غزة منذ نحو 7 أشهر، وسط مخاوف من عملية برية في رفح جنوبي القطاع في حال انهارت مفاوضات إطلاق سراح الرهائن في غزة، مما يسبب كارثة مدمرة في صفوف النازحين، الذين يعيشون في خيام ويواجهون أوضاع إنسانية صعبة للغاية، أجبرت عددًا كبيرا منهم على مواجهة الموت، في محاولة للعودة إلى شمال القطاع.

من ناحية أخرى.

أدانت حركة حماس الفلسطينية، الاثنين، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التي حمل فيها الحركة مسؤولية تعطيل التوصل لاتفاق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدةً أنها تصريحات تتناقض مع الحقيقة وأن الحركة قدمت مرونة بتسهيل التوصل لاتفاق، لكنها كانت تصطدم بتعنت ومماطلة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

من جهة أخرى وقالت الحركة في بيان لها: "تصريحات (وزير الخارجية الأمريكي أنتوني) بلينكن لا تمت للواقع بصلة، وهي تتناقض مع الحقيقة التي تؤكد أن حماس قدمت مرونة أكثر من مرة، لتسهيل التوصل لاتفاق يوقف حرب الإبادة والعدوان على شعبنا".

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، رئيس وزراء إسرائيل بأنه "هتلر العصر"، في إشارة إلى الزعيم النازي الألماني أدولف هتلر.

وقال أردوغان، في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" التركية، إن "احتلال إسرائيل لقطاع غزة بالكامل سيفتح الباب لمزيد من الاجتياحات"، مؤكدا أنه لا يعتقد أن حركة حماس ستغادر قطر.

وحذر من أن "السيطرة على غزة ستتيح المجال أمام استيطان الإرهابيين الإسرائيليين في غزة وستجعل إسرائيل أكثر عدوانية"، مؤكدا أنه "سيواصل كشف جرائم القتل التي ترتكبها إسرائيل وهتلر العصر نتنياهو وشركاؤه في الجريمة لن يفلتوا من المساءلة".