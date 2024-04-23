"أماني الليثي" رئيسًا لقطاع الأمانة العامة بالشركة القابضة لمصر للطيران

أصدر المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قراراً بتكليف الأستاذة أماني على حسن الليثي للقيام بأعمال رئيس قطاع الأمانة العامة وشئون مجلس الإدارة ورئيس المجلس بالشركة القابضة لمصر للطيران خلفًا ل محمد البكري الذي قدم المهندس يحيي زكريا الشكر له على جهوده خلال فترة توليه القطاع.

وكانت الليبثى تشغل منصب مدير عام شئون مجلس الإدارة بالأمانة العاملة لشئون الإدارة والجمعيات العمومية والعامة والشركات المساهمة بقطاع الأمانة العامة وشئون مجلس الإدارة ورئيس المجلس بالشركة القابضة لمصر للطيران، قبل أن تترقى للقيام بأعمال رئيس قطاع الأمانة العامة بمصر للطيران.