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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

"أماني الليثي" رئيسًا لقطاع الأمانة العامة بالشركة القابضة لمصر للطيران

أماني على حسن الليثي
أماني على حسن الليثي

أصدر المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قراراً بتكليف الأستاذة أماني على حسن الليثي للقيام بأعمال رئيس قطاع الأمانة العامة وشئون مجلس الإدارة ورئيس المجلس بالشركة القابضة لمصر للطيران خلفًا ل محمد البكري الذي قدم المهندس يحيي زكريا الشكر له على جهوده خلال فترة توليه القطاع.

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وكانت الليبثى تشغل منصب مدير عام شئون مجلس الإدارة بالأمانة العاملة لشئون الإدارة والجمعيات العمومية  والعامة والشركات المساهمة بقطاع الأمانة العامة وشئون مجلس الإدارة ورئيس المجلس بالشركة القابضة لمصر للطيران، قبل أن تترقى للقيام بأعمال رئيس قطاع الأمانة العامة بمصر للطيران.

 

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