القومي للكبد: أكثر من مليار نسمة سنويًا في العالم تصاب بالفيروسات المعوية

قال الدكتور محمد عز العرب أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بالمعهد القومي للكبد، إنّ الفيروسات المعوية من نوع الفيروسات المتحورة مشيرًا إلى أنها تصيب الجهاز الهضمي باعراض خطورتها متدرجة مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم والكحة وسيلان الأنف وتعب في العضلات، ولافتًا إلى أنها تصيب أكثر من مليار نسمة سنويا على مستوى العالم والغالبية العظمى تصاب به دون مضاعفات.

مرض شلل الأطفال

وأضاف "عز العرب"، في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: "لو حدث صعوبة في التنفس أو نوع من الشلل في النخاع نفسه، فإن معظم الحالات تتحسن ولا يكون الشلل دائما، وهذا الأمر مختلف عن مرض شلل الأطفال ولكن يجب أن نتجه إلى طبيب فورا".

الفيروسات المعوية

وتابع أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بالمعهد القومي للكبد: "الفيروسات المعوية تنتشر بشكل أكبر في فصلي الخريف والصيف وليس الربيع، وفي عام 2014 وعام 2018 انتشر هذا المرض بشكل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية، والاتجاه العالمي هو مواجهة أي خطر محتمل في أي جزء من العالم، وبخاصة بعدما حدث في فترة انتشار جائحة كورونا".

جدر بالذكر أن نوروفيروس واحد من الفيروسات المسئولة عن النزلات المعوية، خاصة في فصل الشتاء، وينتشر بشكل كبير ما بين شهر نوفمبر وحتى شهر أبريل.

نوروفيروس سريع الانتشار

من جانبه، قال الدكتور أشرف عقبة، استشاري أمراض المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، أن نوروفيروس سريع الانتشار، ويعرف أيضًا بحشرة الأمعاء أو التهاب الأمعاء الشتوي، لافتًا إلى أنه منتشر في انجلترا والولايات المتحدة بنسبة عالية.

ووضع عقبة العديد من الإرشادات الهامة التي يجب اتباعها عن الإصابة بفيروس "نوروفيروس" وهي " الحصول على إجازة والتوقف عن طهي الطعام إذا كان هذا مجال عمله، فضلا عن غسيل الأيدي بشكل يومي للوقاية من الإصابة.

انتشار ثلاثة أنواع من الفيروسات

وكان الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، قد قال إن مصر تشهد خلال الوقت الحالي انتشارًا لـ3 أنواع من الفيروسات، وهي: التنفسي المخلوي، والإنفلونزا، وكورونا.

أشار حسني إلى أن ملف فيروس كورونا لن ينتهي، ومن الجائز أن تقل حدته ولكن الفيروس سيظل باقيًا، محذرا من الإفراط في استخدام الكورتيزون والمضادات الحيوية، وضرورة طلب الرعاية الصحية إذا لم تنخفض الحرارة بعد مرور ما يزيد على 24 ساعة.

