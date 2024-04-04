محافظ الاسكندرية يشيد بدور الصيادلة خلال تصديها لجائحة كورونا

اشاد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بجهود نقابة الصيادلة بالإسكندرية واتصالاتها على كافة المستويات والأصعدة لخدمة أعضائها، والتي كللت جهودها بالنجاح وإنشاء ناد خاص يضمن الخصوصية والرفاهية ويليق بالصيادلة وأسرهم في أفضل موقع مطل على كورنيش المحافظة.

جاء دلك خلال حفل الافطار الدى نظمته نقابة الصيادلة إفطارًا جماعيًا ضمّ حوالي 700 صيدلي، بنادي الصيادلة بكورنيش ستانلي شرق المحافظة، بحضور نقيب الصيادلة بالإسكندرية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، ولفيف من قيادات المجتمع السكندري

وأضاف الشريف أنه حرص على التواجد في الإفطار، لتوجيه الشكر للصيادلة على دورهم البارز ووقوفهم بجانب الدولة المصرية خلال تصديها لجائحة كورونا، موجهاً التحية لأسر شهداء الواجب الوطني الذين أصيبوا لاختلاطهم بالمرضى خلال فترة انتشار الفيروس.

أكد الدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب الصيادلة بالإسكندرية، على أن الدولة المصرية على أعتاب مرحلة جديدة، خاصة مع بداية الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيا له التوفيق والسداد لما فيه الخير للوطن واستكمال بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدا على تفاؤله بالمرحلة المقبلة.*

وتقدم الشافعي بالشكر للمحافظ على دعمه الدائم للمجتمع الصيدلي بالمحافظة، مشيرا إلى أن نادي الصيادلة بالإسكندرية الذي من المقرر افتتاحه رسمياً خلال الأيام القادمة هو ثمرة جهود بذلت على مدار 10 سنوات، لتوفير بيئة اجتماعية وثقافية وترفيهية للصيادلة وعائلتهم.

وأكد الشافعي أنه تم تخصيص أرض لنقابة الصيادلة بكورنيش ستانلي بقرار من محافظة الإسكندرية عام 87 ولكن النقابة لم تشرع في البناء، أو استغلال الأرض بسبب مطالبتها بدفع ثلاثة ملايين و241 ألف جنيه، حتى تمكنت النقابة من إسقاط المديونية عام 2022 وذلك بعد موافقة محافظة الإسكندرية ومجلس رئاسة الوزراء.

وأضاف الشافعي أن مفاوضات إسقاط المديونية كانت تسير بالتوازي مع خطوات عملية على أرض الواقع لإثبات جدية النقابة في حق الانتفاع، والتي بدأت بتحديد مساحة الأرض المخصصة، ثم التنسيق مع 12 جهة من الهيئات الحكومية والوزارات المختلفة لإنهاء إصدار التصاريح والتراخيص اللازمة ومتابعة عملية البناء والاتفاق على الخامات المستخدمة في الإنشاءات.

وتابع الشافعي أن النقابة تحملت جميع تكلفة الإنشاءات من مواردها الخاصة لإقامة نادِ يحقق الخصوصية لأعضائه في موقع متميز يطل على بحيرة شاطئ ستانلي، ويفتح أبوابه بخدماته المتميزة للصيادلة وأسرهم، لافتا إلى أن مساحة النادي تصل إلى ألفي متر، مقسمة إلى مستويين ويضم قاعة مؤتمرات، ومطاعم وتراس على البحر، وغرف إدارية، ومكان مخصص للأطفال، ومسجد، فضلا عن توقيع بروتوكول رسمي مع نادي المهندسين الملاصق للنادي لاستخدام الجراج الخاص بهم بالمناصفة بين أعضاء نقابتي الصيادلة والمهندسين.

شارك في الإفطار لفيف من المجتمع السكندري منهم النائب إيهاب زكريا عطا الله عضو مجلس الشيوخ والمنسق العام للتحالف الأهلي التنموي بالإسكندرية، والدكتورة نفين الكاتب عضو مجلس النواب، والدكتورة دينا الهلالي عضو مجلس الشيوخ، والعميد مصطفى كمال بالحرس الجمهوري، المستشار حسني السلاموني رئيس نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية، والسيد حسن عضو المجلس الأعلى نقابة المهندسين، والدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتور سامح رياض وكيل وزارة البيئة، والدكتورة ميرفت قاسم عميد كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية، ووكلاء الكلية، والدكتورة إيفان سعد عميد كلية الصيدلة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فرع العلمين، والدكتور محمد أنور عميد كلية التربية جامعة الإسكندرية، والدكتور محمود هاني رزق رئيس مجلس إدارة الإسكندرية للأدوية.